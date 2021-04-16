متاحف الشارقة تعلن أوقات الزيارات في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن أوقات الدوام الرسمي للهيئة، التي تلبي متطلبات الجمهور وتتناسب مع الشهر الكريم، بالإضافة إلى أوقات عمل المتاحف، خلال شهر رمضان الكريم، انسجاماً مع التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

ويبدأ دوام الأجهزة الإدارية من الساعة الـ9:00 صباحاً، وحتى الساعة الـ2:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، بينما تبدأ أوقات الزيارات، في كل من مربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة البحري، من الاثنين إلى السبت الساعة الـ9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، ومن الـ9:30 ليلاً حتى الـ11:30 ليلاً، ويكون يوم الجمعة من الـ9:30 مساءً وحتى الـ11:30 ليلاً.

وتبدأ الزيارات في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون، من السبت إلى الخميس، الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر، ومن الساعة الـ9:30 حتى الساعة 11:30 ليلاً، ويغلق المتحفان أبوابهما يوم الجمعة.

أما كل من متحف المحطة، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة للخط، وبيت النابودة، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، وحصن الشارقة، وحصن خورفكان ونصب المقاومة بخورفكان، فتستقبل زوارها من السبت إلى الخميس، الساعة الـ9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً وتغلق المتاحف أبوابها يوم الجمعة.