برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب 23 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة ما بين 23 - 29 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية. ويضم برنامج المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.

منصة

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة معرفية مهمة تجمع أصحاب الفكر والأدباء والناشرين من المنطقة والعالم للتحاور حول أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع وعرض أحدث الإصدارات الأدبية.

من جهته، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: يأتي تنظيم دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليؤكد دور أبوظبي الريادي في تنظيم الفعاليات الكبرى، لاسيما تلك التي تنهض بالمعرفة والثقافة.

إجراءات

بدورها، أكدّت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار.