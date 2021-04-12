مهرجان دبي للمأكولات يعزز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي

المصدر: دبي - البيان

يشهد مهرجان دبي للمأكولات هذه السنة نجاحاً كبيراً، فقد عزز من مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي تحتضن دبي عدداً من أفضل الفنادق والمطاعم المشهورة في العالم، فيما تقدم الدورة الحالية لمهرجان دبي للمأكولات للسكان والزوار فرصة تجربة العديد من المأكولات والخيارات خلال فعالية «المطاعم المميزة في الفنادق».

تشارك في الفعالية مجموعة متنوعة من الفنادق تتراوح ما بين الفنادق الفاخرة وحتى فنادق البوتيك الأنيقة، تقدم خيارات واسعة من المأكولات العالمية، وتجارب الطعام بما في ذلك دروس الطهي والعشاء على مائدة الشيف، فرصة تناول الطعام في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة.يستمر المهرجان حتى 17 أبريل،

ويقدم منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي أجواء ساحرة في أحضان الكثبان الرملية الجميلة في دبي للاستمتاع بإقامة تبعث على الاسترخاء في منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، الواحة الهادئة التي يجتمع فيها السحر العربي بالضيافة الراقية.

ويقدم مطعم الحظيرة في منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي الشهير في دبي ويقدّم أشهى المأكولات العربية الأصيلة حيث يحصل الضيوف على فرصة لقاء الشيف أثناء الطهي للاطلاع على وصفاته السرية والتعرف إلى مصدر إلهامه في أطباقه المميزةويمكنك زيارة القرية التراثية بجوار المنتجع لاكتشاف المزيد عن الثقافة العربية واختبار مغامرات أكثر تشويقاً.

قد يشعر الضيوف بأنهم بعيدون للغاية عن صخب المدينة، إلا أن المكان في الواقع على مسافة 45 دقيقة بالسيارة من قلب مدينة دبي، ليدعو ضيوفه للاسترخاء في بركة السباحة أو الاستمتاع بالحياة البرية التي تحيط بهذا المنتجع الجميل.

فندق الميدان يعدّ هذا الفندق الشهير معلماً رئيسياً بحد ذاته، ويقع على مسافة 12 دقيقة بالسيارة من برج خليفة و15 دقيقة من مطار دبي الدولي. يشتهر الفندق بأجوائه المستوحاة من عالم الفروسية، حيث يسمح للضيوف بإلقاء نظرة إلى ما خلف الكواليس من خلال جولة في الاسطبلات أو الاسترخاء حول البركة الواقعة على سطح الفندق، والتي تطلّ على مضمار ميدان.

في رمضان لاجواء ستكون عائلية يمنح الضيوف فرصة للاسترخاء من حياتهم اليومية ليستمتعوا بألذ النكهات، بالالتزام بالاجراءات الاحنرازية عرض الساكسفون الحي وإطلالة على مضمار سباق ميدان.

يمكنهم أيضاً الاستمتاع بقائمة الطعام الرائعة من المأكولات الهندية وأطعمة البحر المتوسط المتميزة بالمأكولات البحرية واللحوم المتبلة بألذ النكهات. وحتى يكتمل البرانش، يوجد تشكيلة رائعة من الحلويات اللذيذة وكل ما يحلم به عشاق الحلوى.

كما يعتبر فندق سويس أوتيل الغُرير واحدًا من أرقى الفنادق الفخمة فئة الخمس نجوم ويقع في ديرة في قلب دبي. يُحيط بالفندق مجموعة واسعة من المباني الرائعة والتصاميم الأخّاذة التي تحبس الأنفاس.

نظرًا لاتصاله بمركز الغُرير الشهير للتسوق، يتميز الفندق بموقعه الفريد على بُعد خطوات سيرًا على الأقدام من أشهر المعالم السياحية والمواقع الثقافية مثل أسواق المدينة المفعمة بالحيوية والألوان الزاهية، وخور دبي، ووسط مدينة دبي وغيرها من المناطق التاريخية. تقدم مطاعم الفندق وجبات رمضان للضيوف كما تقوم بارسال الوجبات للعائلات التي تريد جو البيت.