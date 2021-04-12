نادي الشارقة للصحافة يعقد مجلسه الرمضاني في عدة مواقع

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تنظيم النسخة العاشرة من المجلس الرمضاني في الفترة من 19 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، في 4 مواقع مختلفة تشمل مسرح المجاز، ومدرج خورفكان، ومجمع القرآن الكريم بالشارقة، ونادي اتحاد كلباء الرياضي.

وتتناول الجلسات الرمضانية التي تعقد بعد صلاة التراويح، العديد من الموضوعات الدينية والثقافية والرياضية والفنية والتواصل الاجتماعي، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ونخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية المجالس الرمضانية في الحفاظ على تقاليد الموروث الإماراتي، وتعزيز فكر الحوار ومناقشة موضوعات مهمة تلامس قضايا الناس، لافتاً إلى أن النسخة العاشرة من المجلس الرمضاني تأتي في ظروف استثنائية حتمت التباعد الاجتماعي، لكنها عززت أهمية الحوار الإنساني، وتبادل الرؤى البناءة التي تخدم المجتمعات وتساهم في دعم تطورها.

وتنطلق أولى الجلسات في 19 أبريل، بمجمع القرآن الكريم بالشارقة، عبر الجلسة الدينية التي تحمل عنوان «أسباب السعادة في الدنيا والآخرة»، ويتحدث فيها فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، والمفتي السابق لجمهورية مصر العربية، ويديرها الإعلامي محمد السويدي، وتدور حول أثر الحمد وشكر المولى، وضرورة استشعار النعم، وأهمية الرضا بالقضاء والقدر.

كما يناقش المجلس في ثاني موضوعاته أشكال الشهرة في التواصل الاجتماعي، ومسؤوليات رواد تلك المنصات، ومدى تأثيرها، في جلسة تُعقد تحت عنوان «السعي للشهرة.. مكسب مادي أم موهبة؟»، ويتحدث فيها سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وطلال البحيري، الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ويديرها الإعلامي محمد الكعبي، في 21 أبريل، بمسرح المجاز.

وتتطرق جلسة «كرة القدم المحلية.. الواقع والفرص» التي تنعقد في نادي اتحاد كلباء، في 26 أبريل، إلى واقع كرة القدم الإماراتية، والتحديات التي تواجه الساحرة المستديرة والفرص التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى مرحلة ما بعد كورونا، ويتحدث فيها اللاعبان الدوليان السابقان بمنتخب الإمارات، يوسف السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبد الرحمن الحداد، مدرب فريق الشارقة تحت 21 عاماً، ويديرها الإعلامي طارق الحمادي.

وتستضيف رابع الجلسات الرمضانية التي تُعقد في 28 أبريل بمدرج خورفكان، معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لمناقشة أثر الثقافة على الوعي الشبابي، ودور المؤسسات الثقافية في بناء الفكر، وأهمية الحفاظ على الهوية في ظل الثورة المعلوماتية، وتديرها الإعلامية شيخة المطيري.

ويختتم المجلس نسخته العاشرة بالجلسة الفنية «الفن الكوميدي بين الضحكة والفكرة»، والتي يستضيفها مدرج خورفكان في الثالث من مايو المقبل، بمشاركة الفنان السعودي أسعد الزهراني، والفنانة المصرية شيماء سيف، ويديرها الإعلامي خالد الحمادي، للحديث عن دور الفن في معالجة القضايا المجتمعية، وواقع الفن الكوميدي وأدواره وقيمه.