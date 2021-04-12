«فنون العالم دبي 7» يبرز شغف الإمارات بالإبداع

المصدر: دبي - البيان

اختتم معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط بتقديم إبداعاتٍ فنية بأسعار مقبولة، نسخته السابعة يوم السبت 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بعد النجاح الكبير الذي شهده على صعيد المبيعات ونسب المشاركة خلال أيامه الأربعة.

واستقطب المعرض أكثر من 250 فناناً وصالة عرض من 27 دولة لاستعراض أكثر من ألفي قطعة فنّية من مختلف الوسائط، مثل القماش والمنحوتات وفنون الشارع والفن الرقمي وغيرها. وجمع فنون العالم دبي فنانين مبدعين وزوّاراً من المنطقة والعالم لتبادل المعارف الفنية والخبرة والشغف، تحت شعار «اكتشاف وجهات نظر جديدة».

ولاقت العروض الفنّية للفنانة جيهان سي نجاحاً باهراً، حيث قام ببيع 30 قطعة فنّية خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض. وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت جيهان: «شاركت في نسخة العام الماضي من المعرض، وحققت النجاح في النسختين على حد سواء.

وأهم ما يميز معرض فنون العالم بنظري هي الفرصة التي يقدمها للفنانين لاستعراض أعمالهم أمام جمهور بهذه الأهمية، إلى جانب النجاح في تحقيق المبيعات. وبالنسبة لي، نجحتُ ببيع تشكيلة متنوعة من القطع الفنّية مثل فواصل الكتب، والمنحوتات التي توضع على الطاولات، وصولاً إلى اللوحات الجدارية الكبيرة.

وبشكل عام، نجحت حتى نهاية اليوم الثالث من المعرض ببيع ما يصل إلى 30 قطعة وعملاً فنّياً. ويسعدني إعجاب الزوار بأعمالي حيث وصفوها بأنها فريدة وحصرية وفاخرة، واستقطبت اهتمام الناس من شتى أنحاء العالم.

وأعتقد أن أهم ما في المعرض هو تأكيده أهمية الحفاظ على التاريخ والفن المعماري، ليتمكّن الناس من التواصل وتقريب الثقافات. وفضلاً عن كونه الوجهة الأمثل للعثور على القطعة الفنية المميزة التي تحفّز الإلهام، يعتبر معرض فنون العالم دبي منصّة مثالية لالتقاء الفنانين وتعزيز العلاقات بينهم، لا سيما بعد فترة من تقييد الحركة والتنقّل».

إجراءات صارمة

وحرص المعرض على الالتزام بإجراءات صارمة في مجال الصحة والسلامة لحماية جميع الزوّار والعارضين. ويعكس النجاح الكبير الذي حققته فعاليات هذا العام مدى تطور المشهد الفني في الإمارة، ما يوفر منصة رئيسية لازدهار المجتمع الفني فيها.

ولاقت أعمال موزة المنصوري، فنانة التجريد الإماراتية من أبوظبي، نجاحاً كبيراً في نسخة هذا العام من المعرض.

وفي حديثها في اليوم الأخير، وصفت المنصوري المعرض بأنه المنصة الأمثل لاستعراض الأعمال الفنية وتعزيز ثقة الفنان بنفسه؛ وقالت: «كانت مشاركتي في النسخة السابعة من فنون العالم دبي ناجحة جداً، سواء من ناحية المبيعات أو من ناحية تعريف الجمهور بأعمالي وتعزيز ثقتي الفنية. كما أنها وسيلة متميزة للتفاعل مع فنانين آخرين، والاطلاع على إبداعاتهم الفنية الرائعة.

لاقت أعمالنا إعجاب الزوّار؛ ونجحنا ببيع 15 قطعة وعملاً فنياً خلال الأيام الثلاثة الأولى، وهو أمر رائع. أعمالنا الفنية صغيرة الحجم، ما يجعل الزوار مضطرين للاقتراب منها أكثر، فتتكشّف أمامهم مزيد من التفاصيل الفنية المعقدة في اللوحات؛ وهو أمر رائع».

وقد أثبتت الأنشطة الجديدة والمتجددة للمعرض شعبيتها الكبيرة في أوساط الزوار، حيث لاقت مستويات إقبال متميزة. ويعتبر معرض الفن الحضري دبي واحدة من أبرز الفعاليات، وهو منطقة مخصّصة لفن الجرافيتي وفنون الشارع، والتي حظيت مسابقاتها وأعمالها الفنية باهتمام كبير، وتضمّنت المطبوعات والرسم على القماش وغيرها.

واحتضنت هذه المنطقة، التي تولى تنسيقها لويس رايت من معرض فانداليست آرت المتخصص بالإشراف على فنون الشارع في دبي، أعمال كلٍّ من السطوة 3000 وجورج رولو وماجد أحمد وغيرهم الكثير.

وشاركت شيبا خان، مؤسسة فنون آرت جاليري، في فنون العالم دبي منذ عام 2016؛ ووسّعت حضور معرضها من منصّة واحدة إلى أربع في عام 2021. وفي تعليقها، قالت خان: «يحقق فنون آرت جاليري المزيد من النموّ عاماً بعد آخر في معرض فنون العالم دبي.

ويشعر جميع فنانينا بسعادة بالغة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستعراض وبيع مجموعة واسعة من القطع الفنية التي يقدمها المعرض. وأعتقد أن فنون العالم دبي منصّة استثنائية تمنح الفنانين فرصة رائعة لاستعراض أعمالهم، والتعريف بأنفسهم أمام المجتمعين المحلي والدولي».

وفي مشاركتها الرابعة، باعت جوليا سمولينكوفا، الفنانة الروسية المعاصرة الحائزة جوائز، 15 قطعة وعملاً فنياً خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض؛ وبهذه المناسبة، قالت سمولينكوفا: «أحب فنون العالم دبي. فهو يشكل فرصة متميزة يجتمع فيها الفنانون مع عشاق الأعمال الفنيّة وهواة جمعها.

إنها مشاركتي الرابعة في المعرض، وأنا مسرورة ببيع 15 عملاً فنياً خلال الأيام الثلاثة الأولى من نسخة هذا العام. وأود الإشادة بالجهود التي يبذلها فريق فنون العالم دبي لبناء مجتمع فني عالمي رائع وإيجابي للغاية.

ومن المؤكد أن معرض فنون العالم دبي منصّة فنية هامة في المشهد الفني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستطيع عشاق الأعمال الفنية وهواة جمعها شراء العديد من إبداعات الشباب الذين ما زالوا في بداية مشوارهم الفني. كما أنه استثمار كبير يمنح الفنانين فرصة لتقديم فنّهم أمام جمهور دولي كبير».

عروض مباشرة

استمتع زوّار معرض فنون العالم دبي على مدى أيامه الأربعة بمجموعة من العروض الفنية المباشرة، منها عروض سيجين جوبيناثان وهو يعيد رسم ملامح إحدى سيارات ميني كوبر؛ وعرض الرانجولي الهندي للفنانة براتشي شارما؛ والرسم الحيّ بالرذاذ للفنانة دينا سعدي؛ وإعداد عمل فني بالقهوة من راحة كوفي آرت؛ مع عروض موسيقية حيّة من معهد ميلوديكا للموسيقى والرقص بدبي.

كما قدّمت الورشات الفنية للمحترفين والهواة من جميع الأعمار فرصة هامة لتطوير مهاراتهم، كانت أبرزها جلسات التقاط صور المناظر الطبيعية من نيكون، وصناعة تيجان الزهور مع الفنانة الروسية فالنتينا اليكسيفنا، ودروس الرسم للأطفال مع لينا كيولاني.

فن رقمي

استقطب المعرض مزيداً من الزوار إلى منطقته المخصصة للفن الرقمي، مع عرض مسرح ثياتر اوف ديجيتال آرت الذي اصطحب المشاهدين في رحلة رقمية مذهلة تمتزج فيها التقنيات المتطورة مع الفن الكلاسيكي والمؤثرات البصرية، وعرض إنكوبيا الذي يستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لتقديم نسخ مغناطيسية من الصور المرغوبة، إضافة إلى عرض فنون رقمية مذهلة من سامسونغ.