«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق 19 مايو المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو المقبل، تحت شعار «لخيالك»، حيث ستكون الأجيال الجديدة، طيلة 11 يوماً في مركز إكسبو الشارقة، على موعد مع مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والترفيهية يقدمها نخبة من المتخصصين، إلى جانب عرض أحدث إصدارات دور النشر المحلية والدولية الموجهة للأطفال واليافعين.

وحول هذا الإعلان أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المهرجان بات اليوم واحداً من الركائز التنموية التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الرامية إلى تأسيس الإنسان منذ النشأة الأولى على حبّ الكتاب والمعرفة والثقافة، والتأكيد على مكانة الأطفال كمحرّك لمسيرة النهضة، والانطلاق من حقيقة أن الاهتمام بمعارف الأجيال الجديدة وإبداعاتهم هو ارتقاء بالمجتمع بأكمله.

صفحة جديدة

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نفتح هذا العام صفحة جديدة في كتاب المعرفة والتعلم أمام الأطفال واليافعين، ليعبروا من خلاله نحو آفاق من الإبداع والابتكار، ونخوض معهم تجربة جديدة مليئة بالمعارف والثقافة، وفي الوقت نفسه قائمة على الترفيه، لإيماننا بأن التعلم في بيئة ممتعة يبني لدى الأطفال الشغف بالمعرفة».

أهمية الخيال من جانبها أوضحت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن المهرجان اختار هذه العام شعار «لخيالك» لنغرس في الأجيال الجديدة أهمية الخيال في استكشاف عالم جديد يتجاوز الواقع، ويحفز على الابتكار والتجريب والبحث والتعلم، فكل الأفكار والاختراعات والإبداعات العظيمة كان وراؤها مساحة واسعة للتخيل وتحويل الأفكار والتصورات إلى واقع جديد.