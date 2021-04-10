«أطفال الشارقة» تختتم معسكرها الافتراضي

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكر الربيع الافتراضي، الذي انطلق في 28 من شهر مارس المنصرم واستمر حتى يوم الخميس 8 أبريل الجاري؛ وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي «زوم» مستقطباً (2448) طفلاً وطفلة من مختلف المراكز والجمهور العام ضمن الفئة من 6-12 سنة.

وفي اليوم الختامي تم تنظيم زيارة افتراضية لمركز الطفل بالحيرة كنموذج لمراكز الأطفال البالغ عددها (14) مركزاً على مستوى إمارة الشارقة؛ لتعريف الأطفال بالمراكز وأقسامها وأهم البرامج والفعاليات التي تقدم من خلالها، إضافة إلى الفيديو التعريفي لأطفال الشارقة الذي يبرز دورها في مجال خدمة الطفل وتنمية مهاراته وقدراته.

كما شهد الأسبوع الختامي للمعسكر العديد من الورش الهادفة والممتعة والمسلية للأطفال؛ منها: الورشة التفاعلية التي قدمتها الطفلة فاطمة عبيد السويدي، من مركز الطفل بالرقة؛ بعنوان: «يلا نصنع» عرفت أقرانها على أهمية المحافظة على موارد البيئة، وكذلك فن إعادة استخدام المواد الخام المتاحة لديهم في المنازل، بطرق مسلية، من خلال تدويرها وصنع أدوات فنية يُستفاد منها.