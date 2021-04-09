مهرجان دبي للمأكولات.. يقدم للضيوف إقامة ممتعة في فنادق المدينة

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي عدداً من أفضل الفنادق والمطاعم، فيما تقدم الدورة الحالية لمهرجان دبي للمأكولات للسكان والزوار فرصة تجربة العديد من المأكولات والخيارات خلال فعالية «المطاعم المميزة في الفنادق».

وأطلقت الدورة الثامنة للمهرجان، الذي يمثل احتفالية سنوية فريدة تعزز من مكانة دبي عاصمةً لفنون الطهي في المنطقة، قائمة تضم 27 فندقاً مشاركاً في الفعالية تقدم تجربة تذوّق مميزة.

تشارك في الفعالية مجموعة متنوعة من الفنادق تتراوح ما بين الفنادق الفاخرة وحتى فنادق البوتيك الأنيقة، تقدم خيارات واسعة من المأكولات العالمية، وتجارب الطعام بما في ذلك دروس الطهي والعشاء على مائدة الشيف، وفرصة تناول الطعام في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة.

«باب الشمس»

الإقامة في أجواء ساحرة في أحضان الكثبان الرملية الجميلة في دبي، تبعث على الاسترخاء في منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، الواحة الهادئة التي يجتمع فيها السحر العربي بالضيافة الراقية. ويمكن للضيوف بدء إقامتهم التي تمتد ليلتين بوجبة تقليدية مميزة في مطعم الحظيرة، حيث تبدأ الوجبة بالمقبلات وسلة من الخبز الطازج قبل الاختيار من بين 8 محطات للطهي الحيّ تقدم عدداً من الأطباق الشهية مثل الأوزي المطهوّ تحت الأرض والمناقيش والشاورما والمشويات. وتختتم الوجبة بالحلوى الشهية من أم علي أو الكنافة المقرمشة، بينما يحصل الضيوف على فرصة لقاء الشيف أثناء الطهي للاطلاع على وصفاته السرية والتعرف إلى مصدر إلهامه في أطباقه المميزة.

«ميدان»

يعدّ هذا الفندق الشهير معلماً رئيسياً بحد ذاته، ويقع على مسافة 12 دقيقة بالسيارة من برج خليفة و15 دقيقة من مطار دبي الدولي. يشتهر الفندق بأجوائه المستوحاة من عالم الفروسية، حيث يسمح للضيوف بإلقاء نظرة إلى ما خلف الكواليس من خلال جولة في الإسطبلات أو الاسترخاء حول البركة الواقعة على سطح الفندق، والتي تطلّ على مضمار ميدان.

وفي منتجع وفندق ميليا ديزرت بالم فرصة رائعة للابتعاد عن صخب المدينة وضوضاء الحياة اليومية إلى واحة غنّاء هادئة في قلب الصحراء. يضم هذا المنتجع مضماراً لبطولات البولو، فيما يمكن للضيوف الاستمتاع بالطبيعة الجميلة والمساحات الخضراء المحيطة به، كما توفر لهم كافة الغرف والأجنحة والفيلات أرقى المرافق ووسائل الراحة التي تجعل من إقامتهم تجربة لا تنسى.

«أرماني»

لا شك في أن الإقامة في واحد من أرقى المعالم الشهيرة في العالم أمر مثير للغاية، منذ اللحظات الأولى لهم في فندق أرماني ذي الخمس نجوم، تغمر الضيوف أجواء من الأناقة والفخامة مع التصاميم الداخلية الفارهة والخدمات المميزة التي تجمع كل ما يميز الاسم الإيطالي الشهير. كما يضم الفندق مجموعة من أرقى المطاعم والمقاهي بإطلالات لا مثيل لها على نافورة دبي.

أما فندق ديوكس النخلة، أحد فنادق رويال هايداواي، فيقع في جزيرة نخلة جميرا المميزة ويتمتع بإطلالات مذهلة على مياه الخليج العربي الفيروزية ومرسى دبي. يضم الفندق شاطئاً خاصاً وبركة سباحة داخلية ونهراً صناعياً للاسترخاء، إلى جانب مجموعة رائعة من المطاعم والصالات التي تمنح الضيوف خيارات وفيرة ليدللوا أنفسهم.