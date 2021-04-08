«دبي للمأكولات» يواصل تقديم تجاربه الفريدة

المصدر: دبي - البيان

يتيح مهرجان دبي للمأكولات 2021 الفرصة لعشاق المأكولات ليعيشوا مجموعة من أفضل التجارب الفريدة حتى 17 أبريل الجاري. وذلك لما يتضمنه من فعاليات وعروض مميزة تلبي مختلف الأذواق واحتفاءً بمكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، يدعو المهرجان رواده في المدينة للاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، ومن ضمنها الأطباق المميزة، ودروس الطهي، وموائد الشيف والكثير من تجارب تناول الطعام المصممة خصيصاً حسب الطلب، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة. وإضافة لذلك، فقد جرى تمديد أسبوع دبي للمطاعم، لثلاثة أيام إضافية بحيث يستمر حتى 10 أبريل ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بوجبات الغداء والعشاء بأسعار مميزة.

ومن الفعاليات التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2021، فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» التي تقدم أجندة غنية بخبرات حصرية لتناول الطعام بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي. ويمكن الاختيار ما بين الغداء أو العشاء خلال الأسبوع، مع عرض غداء من طبقين رئيسيين، وخيار آخر عبارة عن عشاء من ثلاثة أطباق بأسعار مغرية، حيث تتميز قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة بمجموعة مختارة من الأطباق الشهية التي لا تقاوم وتقدم بأسعار منافسة - إذ توفر تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة ولثلاثة أيام إضافية.

وتقدم فعالية «رحلة في عالم الذواقة» مغامرة فريدة من نوعها من خلال قائمة منتقاة من دروس الطهي «ماستر كلاس» الشيقة، وموائد الطهاة وتجارب تناول الطعام في أماكن فريدة في أنحاء المدينة. ويحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاختيار من بين تجارب عدة.

الجواهر الخفية

تضم دبي العديد من المطاعم الرائعة غير المعروفة، وفي إطار سعيه لتسليط الضوء على المطاعم غير المعروفة، أصدر مهرجان دبي للمأكولات قائمة تضم 33 مطعماً من أفضل الجواهر الخفية في المدينة بغرض الكشف عن التنوع المبهر في العديد من المطاعم المستقلة والفريدة التي نشأت في الإمارات.

وفي ذات السياق، يعود عرض «تذوق واربح» المعروف للعام الخامس بالشراكة مع زوماتو، حيث يمكن المشاركة بهذا العرض عند إنفاق مبلغ 50 درهماً في 2800 من المطاعم والمحال المشاركة في المهرجان حتى 17 أبريل، وذلك للاستفادة من فرصة الفوز بعضوية زوماتو برو لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي عن سيارة GAC GS3 SUV.

مناطق الجذب

احتفاءً بالمهرجان السنوي، تقدم مراكز التسوق ومناطق الجذب في جميع أنحاء دبي عروضاً ترويجيةَ حصرية في المطاعم، بالإضافة إلى تقديمها لتجارب وأنشطة مسلية لجميع أفراد العائلة، ومن المراكز المشاركة كل من سيتي ووك، ميركاتو، ذا بييتش، لا مير، ذي بوينت، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي، ودبي مول. في حين تلعب فنادق المدينة دوراً كبيراً في هذا الحدث، حيث تشارك فنادق هيلتون في المهرجان من خلال 13 مطعماً من مطاعمها الموزعة على ثمانية من فنادقها الواقعة في دبي.