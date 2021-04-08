«دبي للثقافة» تستكمل الاستعدادات لـ«أبطال رمضان» 2

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تسجيل بصماتها في مجال المبادرات المجتمعية الإنسانية، وتعزيز روح الخير ونشر قيم العطاء بين أفراد المجتمع.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تكمل مشوار «أبطال رمضان»، المبادرة التي أطلقتها في رمضان الماضي بهدف تكريم موظفي الخدمات الأساسية في دبي، حيث أعلنت عن استعدادها لإطلاق النسخة الثانية الموسَّعة من هذه الحملة التي سيشمل نطاق دعمها موظفي الخدمات الأساسية والأسر المتعفّفة في جميع أنحاء إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع شركائها «طلبات» و«هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» و«بنك الإمارات للطعام». وتدعو هذه المبادرة أفراد المجتمع إلى المساهمة النقدية لشراء وجبات إفطار أو تقديم طرود مواد تموينية «المير الرمضاني» عن طريق تطبيق «طلبات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» و«بنك الإمارات للطعام» إلى أماكن سكن المستفيدين من عائلات وأفراد بشكل آمن وسريع، أينما وُجدوا في أنحاء الإمارة، وذلك في ظل غياب الخيام الرمضانية المجانية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية في الدولة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس «كوفيد 19». ويمكن المشاركة في الحملة من خلال تحميل تطبيق «طلبات»، واختيار «أبطال رمضان» ثم اتباع الخطوات الموضحة.

تعزيز الترابط

وأشارت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، إلى أن نسخة العام الماضي من مبادرة «أبطال رمضان» ساهمت في تعزيز قيم الترابط المجتمعي والتواصل الإنساني بين الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، وأوصلت مشاعر التقدير للعمال على ما يقدمونه من خدمات، وعلى مساهماتهم في مسيرة البناء والتطوير. وقالت بدري: «يُعَدُّ نجاح نسخة العام الماضي من حملة «أبطال رمضان» مؤشراً على المستوى العالي من التضامن الإنساني بين أفراد مجتمع الإمارات وقطاعاته المختلفة، عاكساً معاني التعاون والتعاضد والتآخي المتأصلة في مجتمعنا منذ قيام الاتحاد. ومن خلال النسخة الثانية من المبادرة، نواصل رسالتنا وجهودنا في ترسيخ قيم التسامح والتلاحم الإنساني».

قيم حضارية

وأكدت بدري على دور «دبي للثقافة» كهيئة ثقافية في إبراز القيم الحضارية المجتمعية النبيلة الداعية إلى التعايش الإيجابي بين مختلف الثقافات، وإلهام رواد العمل الخيري والإنساني والاجتماعي. مسيرة العطاء من جهته، قال حمود عبد الله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر: «تهدف مبادرة «أبطال رمضان» إلى ترسيخ مسيرة العطاء، وتنم عن المسؤولية المجتمعية بتقديم عشرات الآلاف من الوجبات على العمال والأسر المتعففة في الشهر الفضيل من خلال تطبيق طلبات». وأكد حمود أن هيئة الهلال الأحمر تسعى دوماً للارتقاء بمجالات التعاون في هذا الجانب الحيوي، وأن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون بين الجانبين لحشد الدعم لمبادرات الهلال الأحمر التنموية. وقال جيرمي دوتي، نائب الرئيس في «طلبات» الإمارات العربية المتحدة: «فخورون بإعادة إطلاق «أبطال رمضان» للعام الثاني وتوحيد جهودنا مع شركائنا الموثوقين «دبي للثقافة» و«الهلال الأحمر الإماراتي» و«بنك الإمارات للطعام»، لدعم مجتمعنا الإماراتي. تقوم «طلبات» على مبادئ هادفة، وتؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها، مستمدةً إلهامها في ذلك من روح العمل الخيري الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة».