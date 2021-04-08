ندوة افتراضية حول كتب الأطفال لتشجيع القراءة

المصدر: دبي - البيان

نظمت في أبوظبي، أخيراً، ندوة فكرية متخصصة في أدب الأطفال، تحدث فيها مؤلف كتب الأطفال، د.أحمد الشعيبي، وذلك ضمن برنامج فعاليات فكرية خاص، هدفه إثراء ثقافة وفكر النشء وتوعيتهم بشأن ضرورة المواظبة على القراءة.

شهدت هذه الندوة الافتراضية، التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدرسة «ريتش»، إجابة د. الشعيبي عن أسئلة طلاب الصف الخامس بالمدرسة، إذ تمكّن الطلاب البالغ عددهم 135 طالباً، سواء من الدارسين عن بعد أو المنتظمين بالصف الدراسي، من الاشتراك في الحوار مع الكاتب.

وتحدث الشعيبي خلال الندوة عن تجربته قائلاً: «كل شيء يصبح ممكناً، إذا عمل المرء بجد والتزام. إذا كنت قد استطعت تحقيق ما أنا عليه الآن، فإن بإمكانكم تحقيق أضعاف ذلك». كما قدم الكاتب مجموعة نصائح للطلاب، حول كيفية أن يصبحوا كُتاباً جيدين، تتلخص في كثرة القراءة.