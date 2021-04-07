«الفجيرة الثقافية» تكرّم إماراتيات وعربيات بجائزة «بصمة قائدة»

المصدر: الفجيرة - البيان

تزامناً مع الانطلاق الرسمي لاحتفالات الإمارات بـ «عام الخمسين»، نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال ومقره لبنان، أول من أمس، حفل جائزة «بصمة قائدة» في دورتها الثالثة لعام 2021، تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

حضر الحفل، الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، محمد علي الملا العضو الفخري في الجمعية، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة إيمان غصين رئيسة المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال، وعدد من المسؤولين والإعلاميين. وتم منح الجائزة إلى سبع نساء إماراتيات وعربيات مقيمات على أرض الدولة، وهن: موزة مسعود المطروشي، وأمل الكعبي، وهيفاء الأمين، وبدرية الظنحاني، وناعمة الموح، وعذراء غازي، ومنى اللوغاني، وذلك تقديراً لدورهن الريادي في مجتمع دولة الإمارات ومساهماتهن الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فضلاً عن جهودهن المشرّفة ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد محمد علي الملا بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لنشاطاتها في مختلف المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في عملية البناء والتنمية، مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالشراكة مع المجلس الإنمائي العربي في دعم المرأة على الصعيدين المحلي والعربي.

ومن جهته، أوضح خالد الظنحاني أن حفل تكريم الفائزات بجائزة «بصمة قائدة» جاء باكورة فعاليات الجمعية في «عام الخمسين» الذي انطلقت فعالياته رسمياً أمس الأحد احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات، مشيراً أن «الفجيرة الثقافية» على استعداد تام لإطلاق مبادرات إبداعية خلّاقة تتوافق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل برؤية استشرافية طموحة تستند إلى المنجزات التي حققتها الدولة وتستشرف المستقبل للوصول بالإمارات إلى الريادة العالمية في كل المجالات.