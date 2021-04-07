7 فنانين يعرضون أعمالهم في معرض مفتوح

المصدر: دبي - البيان

استجابة للرؤية الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى متحف مفتوح، نظمت شرطة دبي بالتعاون مع الفنانة البلجيكية «إف.مان» معرضاً فنياً مفتوحاً في سوق الذهب بدبي، تحت عنوان «سكاي آرت». بمشاركة مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، يستمر حتى 25 أبريل الجاري.

وتم اختيار موقع المعرض الفني بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب، الجزء التاريخي في إمارة دبي وجوهر تجار الذهب والألماس. إضافة إلى أنه أحد أهم مراكز تجارة الذهب والمجوهرات عالمياً. ووقع الاختيار على إف.مان؛ لأنها إلى جانب معارضها في العديد من المتاحف، غالباً ما تعرض أعمالها في أماكن غير تقليدية؛ لأنها تعتقد أن الفن من المفترض أن يكون للجميع وأن يزين بيئتنا.

يشارك في معرض «سكاي آرت» 7 فنانين مقيمين في دبي هم: مريم كتيت من الإمارات، فاطمة نادية رحمن من باكستان، شيخة سالم الخيال من الإمارات، إريك فان دير شافت من هولندا، خوسيه توليدو كاربالو من المكسيك، سيلفان ترامبلي من كندا وإف.مان من بلجيكا، كلهم يخلقون أبعاداً أخرى تفتح العقول لإمكانيات أخرى. وسيحتوي المعرض الفني على أكثر من 25 عملاً فنياً يمكن لجميع زائري سوق الذهب بدبي الاستمتاع بتلك الأعمال الفنية.

وفي هذا السياق صرح توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: «يعد المعرض المفتوح الذي تنظمه شرطة دبي وإف.مان مثالاً كلاسيكياً على الإمكانيات اللانهائية للفن. يسعدنا أن نرى القطع الفنية الرائعة في قلب سوق الذهب في ديرة ونقدم هذه التجربة للمتسوقين والزوار. تفخر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالترحيب بالمقيمين والسياح في سوق الذهب للاستمتاع بالمعروضات الفنية الرائعة».

يمكن للزائرين الاستمتاع بالمعروضات الفنية في سوق الذهب بدبي حتى 25 أبريل الجاري.