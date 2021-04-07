كتّاب عالميون بمهرجان آداب «أمريكية دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في دبي خلال مهرجان الآداب الذي أقيم في الفترة بين 14 و31 مارس الماضي، عدداً من أشهر الكتاب والشعراء في العالم عبر منصة زووم، وتضمن برنامج المهرجان جلسات حول ممارسات الكتابة والنشر.

بدأ المهرجان يوم الأحد 14 مارس بأمسية شعرية سحرية ألقت فيها، روث باديل، بعضاً من قصائدها وناقشت الإلهام وراء كتابة أحدث مجموعاتها، أشكال بيتهوفن.

بعد ذلك، تحدثت الروائية ماريا دونوفان عن تجربتها مع مفهوم الكتابة في الوقت الفعلي لروايتها جريمة حساء الدجاج، كما تحدثت الوكيل الأدبي ليزلي غاردنر، من Artellus، عن عناصر ومقومات الرواية الناجحة؛ وتحدثت الشاعرة والكاتبة رولا ماريا ديب الأستاذة في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في دبي عن مجموعتها الشعرية الجديدة، بعنوان ببساطة الوجود، وشرحت تأثير جائحة كورونا على كتابة الشعر.

واختتمت فعاليات الأسبوع الأول بأمسية مفتوحة شارك فيها شعراء مرموقون من مختلف أنحاء العالم يسهمون في تحرير المجلة الأدبية للجامعة «إنديليبل»، بما في ذلك كريستين موراي (المحرر المؤسس لـمجلة Poethead)، ستيف بوتينجر، هيدي صباغ هبرا، جوان لوتا، الشاعر الأمريكي دي. آر جيمس، والشاعرة الأمريكية سوزان عازار بورترفيلد، والشاعر البريطاني برنارد بيرسون، الدكتور آلان هيكمان أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة، ولوريت لوزاجيك (المحرر المؤسس لـمجلة The Ekphrastic Review).

خلال الأسبوع الثاني، ألقى الشاعر والكاتب عمر الصباغ الأستاذ في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة محاضرة عن الجوانب الإبداعية للكتابة النقدية، تلتها جلسة حول نصائح وأساليب الكتابة تحدث فيها ديفيد كروسبي مدرس اللغة الإنجليزية في الإمارات.

ثم تحدثت الروائية والفنانة التشكيلية البريطانية جولييت بيتس عن روايتها الجديدة، الألوان، التي تستكشف رحلة الفنان فيما يتعلق بموضوع «الوطن»، فيونا سامبسون، شاعرة ومؤلفة معاصرة حائزة على جوائز في المشاهد الأدبية البريطانية والعالمية، تحدثت حول كتابها الجديد مرآة بوجهين، التي تضم سيرة حياة الشاعرة البريطانية إليزابيث باريت براوننج.

الأسبوع الأخير للمهرجان (28-31 مارس)، تمت خلاله مناقشة الروائية جوستينا روبسون حول كتاباتها في مجال الخيال العلمي. وقدم الشاعر أنطوني أناكساغورو جلسة شعرية حول موضوعات الأسرة والاغتراب. واختتمت فعاليات المهرجان بقراءات شعرية لجميع شعراء المهرجان وهم روث باديل، فيونا سامبسون وأنتوني أناكساجورو وعمر صباغ ورولا ماريا ديب.