«وجهات نظر جديدة» اليوم في معرض فنون العالم دبي

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

ينطلق اليوم معرض فنون العالم دبي في نسخته السابعة، تحت شعار «اكتشاف وجهات نظر جديدة» في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر أربعة أيام ليقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية وورش العمل التفاعلية والأنشطة المتميزة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة يجمع تحت مظلته عشاق الفن في ضيافة نخبة من الفنانين العالميين ينضمون إلى عدد كبير من المواهب المحلية.

معايير السلامة

تم اعتماد مجموعة من التدابير التي يجب الالتزام بها أثناء المعرض حفاظاً على سلامة الزوار، وبالانسجام مع القواعد والإرشادات الحكومية، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الإلزامي.

فنون الاستدامة

وتستعرض قاعات المعرض 1 و2 حتى 10 أبريل الجاري، بين الساعة 1 ظهراً و9 مساءً كل يوم، باستثناء يوم السبت حتى الساعة 8 مساءً في هذه الموسم، أعمالاً فنية وإبداعات استثنائية بمشاركة 250 فناناً ووجهة عارضة من 27 دولة مختلفة لعرض أكثر من 2000 عمل فني في فعاليات المعرض، والتي تتضمن عروض الروبوتات والأعمال الفنية المستدامة وفنون الأزياء، إلى جانب الأنشطة التي تقام بالتعاون مع مسرح ثياتر أوف ديجيتال آرت وغيرها.

مشاركات عالمية

من جانب آخر يشارك مجموعة من الفنانين في نسخته لهذا العام، سواء من المشاركين السابقين أو الجدد. ويعرض فنانون من دول تشارك المرة الأولى، مثل إسرائيل وماليزيا وأوزبكستان، تشكيلة من أحدث أعمالهم الفنية التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع والتخصصات. كما يشارك الفنانون من الدول التي سبق لها المشاركة في المعرض مثل ألمانيا والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف منح الزوار الفرصة للاطلاع على تشكيلة عالمية المستوى من القطع الفنية الملهمة.