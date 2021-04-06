آثار ومتاحف رأس الخيمة تطلق جائزة أثر الداخلية للتميز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، جائزة «أثر الداخلية للتميز»، والتي تستهدف الكادر الوظيفي في الدائرة، حيث تضم الجائزة في دورتها الأولى، أربع فئات رئيسة، هي: فئة الوحدة التنظيمية المتميزة، وفئة المشروع المتميز، وفئة فريق العمل المتميز، وفئة أفضل معيار في منظومة التميز الحكومي.

كما تتضمن الجائزة 7 من أوسمة التميز الفردية، كوسام المدير (المشرف) المتميز، ووسام الاختصاصي المتميز، ووسام الموظف التنفيذي المتميز، ووسام الموظف المبتكر، ووسام العامل المتميز، ووسام المقترح المتميز، ووسام المتطوع المتميز.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف «ويأتي انطلاق الجائزة، حرصاً على تطبيق معايير التميز الحكومي، وتماشياً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدائرة في تطبيق أفضل الممارسات، وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين»، لافتاً إلى أن الجائزة تعد إحدى أهم المبادرات التي يقدمها مكتب التطوير المؤسسي في الدائرة، لتحقيق أهدافه الرئيسة في نشر الوعي بمتطلبات ومعايير التميز والجودة، ورفع كفاءة وقدرات الموظفين، ومشاركتهم في أنشطة التميز المؤسسي.

وأكدت رغد أمين الصليب المشرف على مكتب التطوير المؤسسي في الدائرة، أن الجائزة تعتبر تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لدائرة الآثار والمتاحف، الساعية لتأمين بيئة عمل محفزة للإبداع والأداء المتميز، ومدى أهمية تطبيق منظومة التميز الحكومي، لتطوير أداء الدائرة، بما يتلاءم مع رؤيتها الطموحة في تكوين بيئة تاريخية محمية ومستدامة، تعزز الفخر والشعور بالانتماء الوطني، وتم إطلاق جائزة أثر الداخلية للتميز على مستوى الدائرة، بما يعزز دور الدائرة في تحقيق الأجندة الوطنية للدولة، ويدعم تحقيق الريادة في المشاريع التاريخية المنفذة.