«الشارقة التراثية» تنثر الفرح في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أيام لا تنسى ولحظات ترسخ في الذاكرة، وأمسيات وندوات وورش وعروض، ولا أجمل، حملتها أيام الشارقة التراثية في خورفكان على مدى 8 أيام، وسط حضور تجاوز 15 ألف زائر، استمتعوا بالتراث وبعبق الماضي وثقافة مجتمع أصيل، هو مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد اختتمت مساء أو من أمس السبت فعاليات أيام الشارقة التراثية بمدينة خورفكان، حيث أقيمت على مسرح المنطقة التراثية عروض متنوعة لفنون شعبية ومسابقات تراثية ووطنية وثقافية، وقدمت شرطة الشارقة «الشرطة المجتمعية» مسابقة وطنية وثقافية، وقدمت فرقة دبا الحربية فن الرزيف الحربي.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية 18: «نعمل دوماً على تجسيد توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل الحفاظ على تراثنا، ونعرب عن سعادتنا بما تم إنجازه خلال أيام الشارقة التراثية في خورفكان، وبما تم من تنظيم خلال هذه الدورة الـ 18، التي جاءت على النحو المعد له سابق».