20 عملاً تتنافس بمسابقة الأفلام الوثائقية في «البحرين السينمائي»

المصدر: (المنامة - البيان)

دخل أكثر من 20 فيلماً، تمثل 11 دولة، ساحة التنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان البحرين السينمائي الأول «دورة فريد رمضان».

وأكدت إدارة المهرجان أن 11 دولة هي البحرين المضيفة، السعودية، عمان، سوريا، مصر، الجزائر، فلسطين، المغرب، العراق، لبنان وليبيا تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بثلاثة وعشرين فيلماً في منافسة شديدة لنيل الجوائز الأولى.

فمن البحرين يشارك المخرج زكريا عمران بفيلم «القصب الأسود»، والذي يتناول حياة طائر الغاق السقطري المهدد بالانقراض، والمخرج محمد جاسم أحمد بفيلم «راح» ويكشف فيه كيف اختفى بحر متلاطم الأمواج يحيط بقرية صغيرة، والمخرج إبراهيم راشد الدوسري بفيلم «الدار الصغيرة للفنون الشعبية 96 سنة من العطاء» ويسلط فيه الضوء على الفنون الشعبية في البحرين.

ومن السعودية يشارك المخرج أحمد إبراهيم الحساوي بفيلم «القاري» والذي يقدم قصة لثلاثة من فلاحي محافظة الإحساء وكيف كان «القاري» ولايزال في ذاكرتهم، والمخرج حسن سعيد بفيلم «البيانست: موسيقى في زمن الصحوة» حول عازف بيانو يكابد منع ومحاصرة موهبته الموسيقية ويرحل قبل لحظة العودة اللائقة للفن في السعودية، والمخرجة وجدان حسين المرزوق بفيلم «سعف» وتقدم من خلاله حياة عائلة تعيش في مزرعة وتتوارث مهنة الخوص.

ومن عمان يشارك فيلمان، الأول «رجل من جبل قهوان» للمخرج محمد الراسبي وهو عن رجل يعيش في محمية جبل قهوان، وفيلم «سجل أزلي» للمخرجين عاصم سيف وعبدالله الهاشمي ويتناولان من خلاله مفردة جيولوجية قلما تم تسليط الضوء عليها وهي «الأشجار المتحجرة».

ويمثل المخرج ياسر حمزة علي الحضور السوري في المهرجان من خلال فيلم «رضا». من مصر يشارك المخرج بسام مرتضى بفيلم «البحث عن غزالة»، والمخرج أيمن صفوت زكي بفيلم «رحلة العقباوي»، والمخرج مهند دياب بفيلم «عيون بصيرة».

كما تشارك من مصر أيضاً المخرجة منار توحيد الزهيري بفيلم «إرادة روح»، والمخرج شهاب عبد الحافظ بفيلم «غير المرئيين»، والمخرج عامر أبوحسيبة بفيلم «توشريت».

وسوف تكون فلسطين ممثّلة عبر فيلم «الجدار» للمخرجة ميرا صيداوي، في حين سيكون فيلم «جميل جداً جميل» للمخرج الخير زيداني ممثلاً للجزائر في المسابقة، إضافة إلى فيلم «ملك الاسترداد» للمخرج بوغراف عبدالله منصور. ويسجل المغرب حضوره في مسابقة الأفلام الروائية من خلال فيلم «الشيخ والجبل».

بدوره سيكون المخرج حسام حازم الكلاوي ممثلاً للعراق بفيلم «على جناح لاماسو» إضافة إلى المخرج حسين الأسدي بفيلم «لم تكن وحيدة». ومن لبنان تشارك المخرجة فرح أبوخروب بفيلم «القرى السبع». كما تشارك ليبيا بفيلم «خلاص» للمخرج حسين إدريس.