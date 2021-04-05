«فنون العالم دبي» يُسلّط الضوء على الناشئين من الفنانين والمصورين والطلبة

المصدر: دبي - البيان

كشف معرض «فنون العالم دبي»، المعرض الرائد على مستوى المنطقة، الذي يقدم أعمالاً فنية بأسعار معقولة، عن عودة نسخته لعام 2021 مع مجموعة غنية من المبادرات المصممة لدعم الفنانين والمصورين الناشئين في الإمارة.

ويقدم المعرض نشاطات وفرصاً جديدة للمبدعين في نسخته السابعة، التي تنطلق بين 7 و10 أبريل المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال شراكته طويلة الأمد مع فنادق روڤ، والشراكات القوية، التي تجمعه مع أبرز شركات القطاع الخاص والمدارس المحلية.

ويسعى المعرض إلى تقديم منصة مثالية، لتسليط الضوء على المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة للفنانين الجدد، للمنافسة أمام عشاق الفن، ونخبة من أبرز الجهات الفاعلة محلياً وعالمياً.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض ما يزيد على 200 جهة عارضة من أكثر من 27 دولة لعرض نحو 2000 قطعة فنية؛ كما سيشهد عشاق الفن في جميع أنحاء الإمارات ثلاث مسابقات مرتقبة، ستُجرى على هامش فعاليات الأيام الأربعة للمعرض الرائد.

نخبة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيسة التنفيذية لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يستقطب معرض فنون العالم دبي كل عام نخبة الفنانين المرموقين الحائزين جوائز والفنانين الناشئين، كما نجح في الوقت ذاته في ترسيخ مكانته باعتباره المنصة النموذجية، لتسليط الضوء على الفنانين الصاعدين الطامحين إلى استهلال مسيرتهم المهنية أو استعراض مواهبهم، التي نجحوا في تطويرها خلال أوقات فراغهم مدفوعين بشغفهم بالفنون».

وأضافت: «انسجاماً مع رسالتنا الهادفة إلى دعم وتطوير المشهد الفني المحلي، تعاونّا مع فنادق روڤ ونيكون، ومجموعة من مدارس دبي لتهيئة مجتمع جديد من الفنانين والمصورين الطموحين ومنحهم حيّزاً للتألق، إضافة إلى تعزيز جاذبية المعرض أمام الزوار».

حرية إبداع

بالشراكة مع فنادف روڤ، تعود مسابقة الفنانين الناشئين الشهيرة إلى المعرض بنسختها الثالثة تحت عنوان «إبداع بلا حدود مع روڤ»، لتعزيز متعة التحدي، وتحفيز الفنانين على عرض إبداعاتهم المستوحاة من أزمة «كوفيد 19» والواقع الجديد لجوانب الحياة المختلفة، فضلاً عن التطرق إلى جوهر مجتمعاتهم.

وستتولى مسؤولية تقييم الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة لجنة تحكيم مرموقة من القيّمين الفنيين والفنانين المشاركين في معرض «فنون العالم دبي» مثل بتول جفري وسمر كامل وبيترا كالتنباخ؛ وربيعة نعيم، مؤسسة إميرجنغ سين، إلى جانب فريق مختص من فنادق روڤ.

وسيحظى الفائز بالمركز الأول بمساحة مجانية، لعرض أعماله الفنية في معرض فنون العالم دبي 2022؛ بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على مساحة عرض في أحد الفنادق التابعة لمجموعة روڤ بدبي على مدى ثلاثة أشهر، إضافة إلى إقامة لليلة واحدة تشمل وجبة الفطور.

وفي هذا الصدد، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية في فنادق روڤ: «سُرعان ما رسخت مسابقة الفنانين الناشئين مكانتها في أجندة هذه الفعالية؛ إذ تُعد فرصة مثالية لنا لدعم المشهد الفني المحلي، وترسيخ شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي».

مصورون ناشئون

سيحظى ألمع المصورين من جميع أنحاء الإمارات بفرصة مثالية لاستعراض مواهبهم، خلال مسابقة قصص من صور شخصية، والتي تهدف إلى تشجيع المصورين الفوتوغرافيين على إلقاء نظرة صادقة ومعمقة على هوياتهم الفنية.

وعلى هامش الفعاليات والمسابقات الرئيسية لنسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي، سيشهد المعرض إطلاق سلسلة من جلسات الرسم المباشرة والتجارب الفنية الرقمية، وورش العمل مع الخبراء وغيرها الكثير.

مواهب صاعدة

تُعد المسابقة المدرسية السنوية واحدة من أبرز خصائص معرض «فنون العالم دبي» منذ انطلاقته الأولى، وسترحب الفعالية في نسختها لهذا العام بمجموعة من اللوحات والرسوم الجدارية والمنحوتات، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة والجماعية لطلبة مدارس نورد أنجليا وريبتون دبي وجيمس نيو ميلينيوم وجميرا للبكالوريا.