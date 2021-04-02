1000 عام من المخطوطات والكتب في معرض ببغداد الأحد

المصدر: بغداد - د ب أ

يُفتتح في بغداد بعد غدٍ، الأحد، معرض للكتب والمخطوطات النادرة، التي يقدر عمرها بألف عام، وذلك تحت شعار «التراث والأوبئة».

وقال أحمد العلياوي المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، في تصريح لصحيفة «الصباح» الرسمية، نشرته أمس، إن هذا المعرض يقام كجزء من فعاليات يوم المخطوط العربي، الذي اعتمد في اجتماع وزراء الثقافة العرب عام 2013، والذي قرر أن تقام في مثل هذا اليوم، معارض متخصصة بالمخطوطات في كل البلدان العربية.

وذكر أن معرض هذا العام، اتخذ شعار «التراث والأوبئة»، بغية تركيز الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من الاندثار والتلف.

وأوضح المسؤول العراقي، أن هذا اليوم هو أحد الأيام التي يراد منها الالتفات إلى عالم المخطوطات، والتعريف بهذه الكنوز العظيمة، التي تشكل ذاكرة الشعوب، منوهاً بأن العراق غني جداً بالمخطوطات.

وقال العلياوي إنه سيقام على هامش المعرض، ندوة يحضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بينهم وزير خارجية سويسرا، ومجموعة من الباحثين والمحققين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية والمهتمين بهذا الشأن.

وأضاف أن المخطوطات التي سيتم عرضها، ستكون بلغات متعددة، منها العربية والتركية والفارسية والسيريالية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، في مجالات تشمل الفقه والأدب والشعر واللغة والسياسة والتصوف.