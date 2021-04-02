«آرت دبي» رؤى فنية معاصرة تمثل ثقافات العالم

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

عكست فعاليات «آرت دبي» في نسخته 14 روح الفنون المعاصرة كونه حدثاً محفزاً للحوارات الفنية المحلية والإقليمية والعالمية من منطقة الشرق الأوسط ومحيطها، ليرسخ حضور الفنون القادمة من هذه المناطق على الخريطة العالمية.

ويستعرض «آرت دبي» بمركز دبي المالي، مجموعة من الأعمال الفنية والتراكيب الاستثنائية الفكرة والمضمون، التي تسعى إلى استكشاف عمق الطاقات الكامنة وتقديم قراءات جديدة عما يدور في خلد الفنون العالمية، بدءاً من الفنون الشهيرة إلى الصاعدة، حيث عززت الأعمال المميزة للقيمين الفنيين، الذين وقع الاختيار عليهم لنسخة عام 2021، من مسيرة نجاح المعرض، بما يتيح للزوار استكشاف الفنون والثقافة والتعمق فيها من منظور فريد.

حديقة المنحوتات

واحتضن حي البوابة معرض «سكولتشر بارك» حديقة المنحوتات، التي تحوي مجموعة كبيرة من التركيبات الفنية على طول المسارين المائيين، اللذين يحيطان ببوابة مركز دبي المالي العالمي الشهيرة، التي تحمل أعمال 10 فنانين هم: محمد أحمد إبراهيم، رشيد قريشي، راشد الشاشاي، جونكالو مابوندا، حسين شريف، ضياء العزاوي، كوستاس فاروتسوس، طارق كوريمبهوي، برنار فينيت وبابلو رينسو.

فعاليات متخصصة

وتركز فعاليات «آرت دبي كونتمبراري» للفن المعاصر على معارض ناشئة وشهيرة على حد سواء، عبر مجموعة منتقاة ومتنوعة من المعارض والفنانين، ليستمتع الزوار بالأعمال المتميزة من المراكز الفنية الصاعدة جنباً إلى جنب تلك المعروفة عالمياً، في حين تسلط فعاليات «آرت دبي مودرن» الضوء على أساتذة الفن المعاصرين من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تحت إشراف القيمَين الفنيين سام بردويل وتيم فيلراث، ليعرض نخبة من أعمال عمالقة القرن العشرين، التي تتناول السياقات التاريخية والجغرافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بهدف تعزيز وتجديد سبل الحوار والتواصل الفنية عبر تاريخ المنطقة.

برنامج الأفلام

وضمن المشاريع الفنية لهذه النسخة، يقدم «آرت دبي» برنامجاً جديداً للأفلام، وهو مشروع فني، يتضمن مجموعة من الأفلام القصيرة، حيث ستنتشر أجهزة العرض في مدخل مركز دبي المالي العالمي، لتعرض أفلاماً أحادية القناة من إنتاج أكثر من 20 فناناً من المنطقة والعالم. وقد صُمم كل من هذه الأفلام، لتقديم تجربة فريدة للمشاهد ضمن مواضيع محددة مثل: الطبيعة، والرحلات، والمجتمعات الفاسدة، والحوارات، والأداء الفني والصور المتحركة، وغيرها.

وعلق المدير الفني لآرت دبي، بابلو ديل فال، قائلاً: نحن نفهم الثقافة على أنها أولوية مجتمعية وحاجة ملحة، وخصوصاً بعد الأيام الطويلة لهذه الجائحة. وتبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، أهمية استيعابنا للعالم من حولنا والتواصل معه دون شاشات، وهذا هو عين ما تدعونا إليه هذه النسخة من «آرت دبي» أن نستكشف حواسنا من جديد، ونعززها من خلال الفن.

مركز إقليمي

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تأتي المكانة الملهمة التي تتمتع بها إمارة دبي مركزاً إقليمياً رائداً للثقافة والأعمال ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تنص على تعزيز الإمكانات والفرص في كل القطاعات. وقد حرصنا في مركز دبي المالي العالمي على الاقتداء بهذه الرؤية عبر تأسيس صرحٍ مالي أيقوني، يهدف أيضاً إلى تشجيع الفنون والثقافة عبر التفويض بالأعمال الفنية المبتكرة وتنظيم الفعاليات الثقافية المنتظمة، وها نحن اليوم نحتفي باستضافة معرض «آرت دبي»، ومن شأن هذا الحدث الفني المتميز أن يسهم أيضاً في تسليط المزيد من الضوء على المدينة، وتعزيز شهرتها الواسعة على مستوى العالم.

طابع ثقافي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يشكل الفن عنصراً جوهرياً وحاضراً على الدوام في صورة إمارة دبي، والطابع الثقافي المتميز، الذي يشتهر به مركز دبي المالي العالمي. ويأتي معرض «آرت دبي» هذا العام ليؤكد هذه الرسالة العريقة ضمن المجتمع الفني العالمي، خصوصاً أنه يوفر للفنانين من مختلف أنحاء العالم واحدة من أولى فرص التواصل والتعارف والالتقاء بالمشترين المحتملين في أعقاب الجائحة. وسيسهم الحدث في دعم «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بفضل دوره في إثراء جودة حياة السكان وتعزيز جاذبية دبي، لتكون المدينة الأفضل للحياة والعمل والازدهار في العالم، كما أن استضافته ستسهم في الترسيخ المكانة الريادية، التي يتمتع بها مركزنا كونه إحدى أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي، وتأتي استكمالاً لبرنامجنا الفني المتواصل.