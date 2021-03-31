«الفجيرة الثقافية» تطلق نادياً للسينما تعزيزاً للإبداع

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، من مقرها بالفجيرة «نادي الفجيرة للسينما»، الذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2021، الرامية إلى إثراء الساحة الفنية الإماراتية ودعم الحراك الثقافي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة ومميّزة للثقافة والفن والإبداع على المستوى العالمي، والتي تتماشى مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ويهدف النادي إلى تعزيز الحس الفني لدى المبدعين في المجال السينمائي، وفتح آفاق العطاء الثقافي للكفاءات والخبرات وإطلاق المواهب ودعمها وتسليط الضوء على التجارب الفنية المتميزة والأفلام الجادة، والاحتفاء بمختلف أنواع الفنون البصرية والأدائية للمساهمة في التثقيف الفكري والفني لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن السينما ملهمة الشعوب ومرآة لحالها وأحوالها وطاقة خلاقة تنير دروب المعرفة وتنمي الفكر الإبداعي، وقد ارتأينا أن نطلق النادي كمبادرة فكرية تحمل رسائل ثقافية وسينمائية للمجتمع المحلي، والدولي أيضاً بهدف توسيع آفاق الوعي الثقافي والانفتاح على الآخر والتلاقح الحضاري بين الأمم».

من جهتها، أفادت المخرجة السينمائية نجوم الغانم المشرفة العامة على النادي: «ستبدأ نشاطاتنا في الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل باستضافة المخرج الإماراتي عبدالله خليفة الكعبي وفيلمه القصير الأول «الفيلسوف»، ويتبع العرض نقاش مع المخرج عن تجربته في صناعة الفيلم وعن الظروف الإنتاجية والتحديات التي تواجه صناعة الأفلام في منطقة الخليج».

وأضافت: «سيركز برنامج نادي الفجيرة للسينما على عروض الأفلام ومناقشتها مع صناعها وعلى الحوارات السينمائية واستضافة المختصين من شتى فروع العمل السينمائي.