«الابتكار هويتنا» تعزز سمعة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن

المصدر: دبي - البيان

أطلق حي دبي للتصميم (d3)، الوجهة العالمية للفنون والهندسة المعمارية والأزياء والتصميم، حملة عالمية جديدة بعنوان «الابتكار هويتنا» لتعزيز سمعة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن، وذلك من خلال تشجيع إيجاد تصورات مبتكرة عن عالمنا ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في أبسط الأشياء حولنا. وتسعى هذه الحملة لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز نموها وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الموهوبين من أنحاء المعمورة على الاجتماع معاً لصوغ تصورات ورؤى جديدة.

ستعمل الحملة الدولية على الترويج لدبي وجهة عالمية للصناعات الإبداعية توفر فرصاً للجميع، من طلبة وشركات ناشئة ورجال أعمال وشركات عالمية كبرى.

ويتزامن انطلاق الحملة مع معرض «الفن المبتكر»، الذي يعرض 15 سيارة كلاسيكية نادرة تميزت بتصاميم متفردة عند إطلاقها، إذ ستجوب أنحاء حي دبي للتصميم طوال فترة المعرض، وسيتسنى للزوار رؤية سيارة رانج روفر الرسمية التي كان يستعملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيارة دودج تشالنجر أصلية من مسلسل «دوكس أوف هازارد»، ورولز رويس سيلفر كلاود من طراز سنة 1962.

وسيستمتع الزوار بالتراكيب الفنية الجذابة، والمعارض الفنية، ووحدات عرض الأزياء، وقوائم الطعام الخاصة الشهية التي تحتفي بالمأكولات العالمية، كما يمكنهم الاطلاع على جداريتين جديدتين في d3 من قبل الفنان الأمريكي المعاصر شيبرد فيري المشهور بتصميمه ملصق باراك أوباما الشهير «HOPE»، إضافة إلى سلسلة ورش عمل مجانية تقدمها «تشكيل» المؤسسة المعنية بالفن والتصميم.

وجهة إبداعية

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم d3: منذ تأسسيه سنة 2013، كرس حي دبي للتصميم نفسه وجهة عالمية للإبداع، ومع التغيرات المستجدة التي يعيشها العالم فإن البقاء في الطليعة يتطلب إعادة التفكير في ما تم إنجازه من قبل حتى نتمكن من تصور وبناء اقتصادات أكثر قوة يمكنها النجاح أمام اختبار الزمن، وسيساعد هذا دبي على ترسيخ مكانتها إحدى أفضل مدن العالم، ولا تخفى أهمية التصميم ودوره المحوري في تحقيق هذه الرؤية نظراً لتمكينه الناس والمجتمعات من تجاوز جميع الحدود، وكونه يتبنى الابتكار وأنسنة التكنولوجيا. ومن خلال حملتنا الهادفة لإعادة التفكير في الأمور العادية بحياتنا، فإننا نهدف إلى إشراك الأفراد والشركات باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة تنطلق من دبي لتدفع العالم قدماً. ونشعر بالحماس لبدء هذه الحملة العالمية من خلال معرضنا الذي يعلي أهمية تنوع المواهب في d3، ويتيح تجارب فنية تعكس تراثنا الغني ورؤيتنا الرائدة للمستقبل.

ومن المدن الذكية إلى التنقل الحضري وكفاءة الموارد، أثرت أساليب وممارسات التصميم بالفعل حياتنا لتجعلها أفضل، وتعد صناعة الأزياء مثالاً بارزاً على قطاعٍ غَيَّرَ نموذجَ أعمالهِ لتلبية الاحتياجات الناشئة، إذ أصبح المستهلكون أكثر وعياً بخطوط إنتاج الأزياء والموارد اللازمة لإنتاج الملابس لهم. وقد خلق هذا سباقاً لتصميم مواد صديقة للبيئة ومراعية للمسؤولية الاجتماعية.

مفهوم

وقد تحولت الإمارات العربية المتحدة إلى مركز تصميم رائد وحاضنة كبرى للمواهب الإبداعية، فيما تواصل دبي تحويل مفهوم التصميم من كونه أداة لإنتاج المنتجات الجمالية إلى نظام موجه نحو المستقبل يساعد على تحويل الصناعات جميعها.