«دبي للثقافة».. جهود دؤوبة للنهوض بالمسرح الإماراتي إلى العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على أهمية المسرح، مشيرة إلى أنه احتل منذ قديم العصور مكانة مرموقة بين باقي الفنون الإنسانية، واكتسب لقبه، «أبو الفنون»، لما له من رسالة في الحياة ودور في التربية والثقافة والمعرفة والتهذيب والارتقاء بالمجتمعات البشرية.

وقد وعت إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية، عموماً، بشكل مبكر أهمية هذا الفن الراقي الذي بدأت حكاية عشقه بين فرجانها وأحيائها الشعبية؛ حيث كان الناس يصنعون عروضاً ذات طابع مسرحي في المقاهي والمنتديات الشعبية. فكانت تلك التجارب بمثابة اللبنات الأساسية لإعمار المسرح الإماراتي الذي عملت الدولة على وضع بنية تحتية قوية له.

وأشارت إلى أن المشهد الفني والثقافي في إمارة دبي حيوي ومزدهر، والمسرح جزء لا يتجزأ من هذا المشهد، وفي اليوم العالمي للمسرح الذي صادف يوم 27 من مارس كل عام، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بهذا الفن الجميل عبر تسليط الضوء على جهود الإمارة في مجال المسرح واهتمامها بتنشئة وتأهيل المواهب الشابة، لتكون جزءاً من تكوين المسرح الإماراتي وتسهم في النهوض به ليصل إلى العالمية.

وبوصفها الجهة الحكومية المؤتمنة على قطاع الثقافة والفنون في دبي، تحرص «دبي للثقافة» دوماً على توظيف خبراتها لرفد القطاع المسرحي في الإمارة بالمواهب بعد اكتشافها، والعمل مع شركائها الاستراتيجيين في هذا المجال لتطويرها وتبنّيها.

وتعمل من أجل خلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها لمواصلة تطوير شغفها في المجال الإبداعي. وكجزء من هذه الجهود، وإدراكاً منها لأهمية المسرح المدرسي كدعامة أساسية لاكتشاف المواهب المحلية وتطويرها لتسهم في النهوض بأنواع المسرح الأخرى، أطلقت الهيئة الدورة الأولى من مهرجان دبي للمسرح المدرسي في عام 2018 ليصبح حدثاً سنوياً على أجندة الإمارة الثقافية.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه المبادرة تسهم في الارتقاء بالمسرح المدرسي شكلاً ومضموناً في دبي، وتعمل على زيادة الوعي الفني والمسرحي لدى الطلبة والهيئات التدريسية، وتطوير الأفق الفني لدى الطلبة والمشرفين في المدارس، وإفساح المجال أمام المواهب للدخول في عالم المسرح والمشاركة في أعمال تتناسب مع إمكاناتهم، الأمر الذي من شأنه الإسهام في دعم القطاع الفني المحلي المتنامي، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكدت أن «مهرجان دبي لمسرح الشباب» هو احتفالية مسرحية محلية سنوية تخص فئة الشباب، ويختزل الألق المسرحي في الإمارة. تنظم «دبي للثقافة» هذا المهرجان كل عام في مدة لا تزيد عن أسبوعين، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي في دولة الإمارات، وتحفيز الشباب للإقبال على فن المسرح الراقي.