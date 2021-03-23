«امتداد» تولد في اتحاد الكتاب فرع رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في فرع رأس الخيمة يوماً مفتوحاً للشباب بعنوان «تجليات إبداعية»، شارك فيها كوكبة متنوعة من شباب الإمارة من مختلف مجالات الفن والأدب والمسرح والإلقاء والشعر والسينما، بحضور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والباحث نجيب الشامسي رئيس الهيئة الإدارية في اتحاد كتاب وأدباء رأس الخيمة.

قدّم الفعالية المخرج السينمائي والمسرحي ناصر اليعقوبي، مبيناً أهمية تأسيس جماعة ثقافية تنضوي تحت مظلة اتحاد كتاب رأس الخيمة وتُعنى بإبداعات الشباب وخلق الامتداد الثقافي المتنوع في الإمارة، مؤكداً أن أرض جلفار ولَّادة عبر الزمن لطاقات استثنائية كبرى، إذ لا بد من إيقاظها وتسليط الضوء عليها عبر الاحتواء.

ومشيراً في تقديمه إلى جماعة ثقافية فنية وليدة النشأة، انضوت في الأول من مارس 2021م، تحت مظلة اتحاد كتاب رأس الخيمة، وأطلق عليها «امتداد»، متأسسة بجهود مجموعة من مبدعي رأس الخيمة، وهم: الشاعر عبد الله الهدية، الروائية لولوة المنصوري، المسرحي سالم الرفاعي، المايسترو والملحن طارش الهاشمي، الشاعرة شيما الشامسي، العازف والملحن سعيد بوعفرا، والمخرج السينمائي ناصر اليعقوبي.

سيرة

وقد شمل اليوم المفتوح عرض فيلم قصير يلخص سيرة تشكّل جماعة «امتداد» والتي تهدف في حركتها إلى محاولة احتواء المدّ السابق واللاحق للإبداع وتجذير النور الثقافي عبر الأجيال وإحداث التأثير المتجاوز للراهن.

ثم بدأ المايسترو طارش الهاشمي بعزف تقاسيم غنائية تواكب مناسبة يوم الأم واليوم العالمي للشعر، كما قرأت الشاعرة شيما الشامسي بوحاً من روح القصيدة الشعبية على وقع أنغام العازف سعيد بوعفرا.

وشاركت المبدعة دلال العليّ في إلقاء مجموعة ثرية من نبع القصيدة في التراث النبطي، كما قدّم مجموعة من شباب مسرح رأس الخيمة الوطني مقتطفاً كوميدياً قُدّم في قالب نقدي توعوي لأهمية القراءة وتلاقي أجيال الإبداع في الإمارات، شارك في الاسكتش كل من: ناصر اليعقوبي، وإبراهيم المنصوري، وعدنان البلوشي، وأحمد شاهين، وصالح محمد، وعبد الله أنور.

روح

ومن جهته أعرب سلطان العميمي، رئيس اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، عن سعادته بالروح العميقة التي تجمع بين مبدعي رأس الخيمة وبوجود هذه الكوكبة الشبابية النشطة والحريصة على الحراك، مبدياً ثقته باقتراب نهضة ثقافية جديدة لإمارة رأس الخيمة تنطلق من فرع اتحادها.

كما أعرب نجيب الشامسي، رئيس الهيئة الإدارية في اتحاد كتاب رأس الخيمة، عن أمله الكبير في الشباب المبدع، مؤكداً أن اتحاد الكتاب ليس حكراً على فئة ثقافية دون أخرى، فالثقافة أفقها واسع وفضاؤها متنوع وممتد، ولا بد من مدّ الجسور والتفاعل الخلاق وإحداث الحِراك بين جميع النخب المبدعة مهما بلغت العراقيل والتحديات.