سلطان القاسمي يطلق «الشارقة للتكريم الثقافي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهاته لدائرة الثقافة، بتنظيم «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي»، الهادف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث، ينظم سنوياً في مدينة أو بلدة المكرم.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن هذه المبادرة الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تعد استمراراً لمشروع الشارقة الثقافي العربي، فهذه المبادرة تأتي استكمالاً لما بدأه صاحب السمو منذ عقود برعاية المثقف والأديب العربي، وتقديراً لجهود من أسهموا في خدمة الثقافة من الأحياء وممن توفاهم الله. وأوضح العويس أن التكريم سيشتمل على محتوى ثقافي ومادي يتمثل في:

تنظيم ندوة ثقافية، يدعى لها أهل المحتفى به وأدباء وجمهور بلده. وتقديم شهادة تقدير من قبل سموه للمكرمين. وإعادة طباعة مؤلفات المكرم. ورعاية طباعة مشاريع كتب لكتاب وأدباء تحمل اسم دورة المحتفى به من المتوفين.

وأضاف العويس: ستبدأ دائرة الثقافة بالشارقة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن جدول زمني ومساحة جغرافية تشمل أنحاء الوطن العربي، وسينظم الملتقى في كل بلد عربي بصفة سنوية، رافعاً شكره الجزيل إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرماته الثقافية المتوالية التي تعبر عن رعاية واهتمام سموه بمثقفي الأمة العربية جمعاء.