«كلمات من الغد» في دبي تمهد الدروب أمام المواهب

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أمس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، أمسية قصصية افتراضية بعنوان «كلمات من الغد»، شارك فيها أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة كل من الأستاذ علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور موسى برهومة استاذ الإعلام في كلية محمد بن راشد للإعلام، والأستاذ نادر مكانسي المستشار الإعلامي في الجامعة الأمريكية في دبي.

وقرأ الفائزون بمسابقة القصة القصيرة التي تنظمها الجامعة الأمريكية بدبي، قصصهم عبر منصة العويس، وسط حضور نوعي لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والمدارس المشاركة في المسابقة. فقد قرأ الطالب عبد الله داوود علي أحمد، قصة «كسوف شمس». من المدرسة الأهلية الخيرية في دبي. وقرأت الطالبة ميثاء المري، قصة «ما سنراه في 50 عاما» من مدرسة الاتحاد الخاصة في جميرا. وقرأ الطالب علي محمد درويش علي، قصة «الجمعة التي لا تنسى» من مدرسة دبي الوطنية ـ فرع الطوار.

ثم علق أعضاء لجنة التحكيم على القصص الفائزة منوهين إلى أهمية تناول موضوع الخيال العلمي في الأدب وخاصة (الحياة في الإمارات بعد 50 عاما)، وعرج المحكمون على قيمة اللغة العربية كتابة وتفكيراً بشكل خاص للجيل الجديد الذي يفكر وينتج أدباً بلغة الضاد.