وجهات دبي تقدم عروضاً متميزة احتفالاً بيوم الأم

المصدر: دبي - البيان

أيامٌ قليلة تفصلنا عن يوم الأم، وتكثُر الخيارات التي يمُكن من خلالها إظهار الاهتمام والتقدير للأمهات في هذه المناسبة العزيزة، سواء كان ذلك بالاسترخاء في منتجعٍ صحي أو التسجيل في نادٍ رياضي أو التلذذ بحلويات وأطايب شهية. وفيما يلي قائمة بأبرز الوجهات في دبي التي توفر عروضاً رائعة تُلبي كل الأذواق وتلائم جميع الميزانيات، ففي باي أفينيو، الخليج التجاري، يُقدم كلٌّ من لابريوش وساليه سوكريه باتيسري، مجموعةً من أشهى المعجنات والشوكولاتة والكيك احتفالاً بيوم الأمهات اللواتي يعشقن المذاق الحلو، مع لمساتٍ فنية حسب الطلب لتزيين الحلويات.

ويُرحِّب مركز التجميل فاليري أند كو بالأمهات في يومهن المميز مع عرض فريد يليق بالمناسبة. كما يقدّم هديةً للأمهات وبناتهنّ، مع عرضٍ مجاني خاص بالفتيات الصغيرات ممّن لم تتجاوز أعمارهنّ 10 سنوات حتى نهاية شهر مارس.

هدايا حصرية

وفي باي سكوير، الخليج التجاري، يُقدم نادي يو إف سي جيم هديةً حصرية للاحتفال بيوم الأم، وتعد خياراً مثالياً لهواة ممارسة الرياضة، مع إمكانية دخول النادي لثلاثة أيام مجاناً. ويمكن اختيار جلسات الفنون القتالية المختلطة أو التمارين الجماعية أو استخدام المعدات الرياضية المتطورة في النادي. بينما يُقدم مركز تجميل وسبا تِن 10 أفنيو حسماً بنسبة 30% عند إنفاق 200 درهم إماراتي على الأقل، أمّا مركز بيل فام فيقدم 20% عند إنفاق 280 درهما على الأقل، ليدلّل الأمهات مع تجربةٍ استثنائية تدعو إلى الاسترخاء والراحة.

وفي مجمع شروق، مردف، يُقدم مستر بيكر الحلويات الأشهى والألذ مذاقاً والتي تليق بالأمهات احتفالاً بيومهنّ المميز، مع مجموعة محضرة حسب الطلب من الكيك والكب كيب، وهي متوفرة من 19 حتى 21 مارس بالإضافة إلى البالونات والزينة المرافقة. ويُرحب نادي تيكنو فيتنس جيم بالأمهات اللواتي يرغبن بممارسة الرياضة، ويُقدم عرضاً مجزياً للاشتراك لمدة شهر بسعر 99 درهم إماراتي فقط ابتداءً من 15 مارس (بدل رسم الاشتراك الأصلي بمبلغ 604 درهم إماراتي). كما يُقدم نادي فايت أند فيت الرياضي عدداً غير محدوداً من الجلسات لمدة ثلاثة أشهر بأسعار تشجيعية تقديراً لعطاء الأمهات وجهودهنّ.

فرصة

وفي مجمع مدن، يدعو مركز فيتاليتي الطبي رواده لاغتنام الفرصة والاستفادة من العروض المُذهلة الخاصة بيوم الأم. والتي تتضمن عدة خيارات، منها مجموعة العناية بالوجه وتجديد وترطيب البشرة وجلسة رد كاربت المميزة، وجلسة تجديد طاقة الجسم والذهن عبر تدليك الأنسجة العميقة لكامل الجسم بأسعار تشجيعية.

وفي دبي وارف للمجمعات السكنية، الجداف، يُقدم مركز ساس للتجميل عرضين مميزين للأمهات احتفالاً بهذه المناسبة الخاصة، ويتضمن العرض الأول جلسة عناية ببشرة الوجه وجلسةً خاصة للعناية بالأظافر وعلاجاً للشعر، بالإضافة إلى غسله وتجفيفه وصبغ الحواجب وتنظيفها بالخيط. بينما يتضمن العرض الثاني جلسة تدليك للجسم وجلسة جل لأظافر اليدين والقدمين وعلاج جذور الشعر مع غسله وتجفيفه، إضافة إلى صبغ الحواجب وتنظيفها بالخيط.