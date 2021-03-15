عمرو أديب يهاجم محمد رمضان والفنان يرد بصورة صادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بسبب تعرض الممثل الشاب يوسف عمر لإصابة كبيرة خلال تصوير إعلان لمحمد رمضان.

وقال «أديب» أثناء تقديمه لبرنامج الحكاية المذاع على شاشة «Mbc مصر»: «دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك».

فيما أعرب الفنان محمد رمضان عن استيائه من هجوم الإعلام عليه، خاصةً الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد واقعة انفجار داخل موقع التصوير، ما أدى إلى إصابته بالحروق في ظهره، واتهامه بالتسبب في إصابة الممثل الشاب يوسف عمر.

ونشر محمد رمضان صورة لإصابته في ظهره بالحروق، عبر صفحته الفنية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلق قائلًا" دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وأضاف قائلًا: «ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا، موسى، ومفاجآت تانية كتير».