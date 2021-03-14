"الفجيرة الثقافية" تكرم 5 إماراتيات بجائزة "المرأة المتميزة 2021"

المصدر: دبي- البيان

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرتها النسائية "واحة حواء" 5 فائزات إماراتيات في الدفعة الثانية من جائزة "المرأة المتميزة 2021" وذلك في حفل أقامته الجمعية ، بمقرها في إمارة الفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية وأميت ياداف رئيس قسم التسويق في "كشخة للأزياء" وعدد من أعضاء الجمعية.

وتم منح الجائزة إلى الإماراتيات وهن الكاتبة الدكتورة وفاء أحمد العنتلي والتربوية مريم مخلوف والصحفية عائشة الكعبي والمتطوعة غادة الزعابي والناشطة الاجتماعية من أصحاب الهمم حليمة اليماحي وذلك تقديراً لإسهاماتهن الوطنية والمجتمعية، وبصمتهن التنموية الرائدة في مختلف مجالات الحياة.

وقال خالد الظنحاني إن الجائزة تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لابنة الإمارات على دورها المتميز في نهضة وطنها ومعانقته الريادة في مختلف الحقول والقطاعات حيث أن المرأة الإماراتية اجتهدت وتفوقت ونجحت، وكانت ولازالت طموحة وواعدة ومصرة على الريادة العالمية، وهو ما يجعلنا نقف لها اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وقفة إجلال وتقدير لما تقدمه للوطن والمجتمع والأجيال الإماراتية.

وأشار إلى أن الجائزة انطلقت بتعاون مجتمعي مشترك بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية و"كشخة" ، بهدف غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.

وعبرت الفائزات بالجائزة عن سعادتهن وتقديرهن لـ "الفجيرة الثقافية" على تثمين جهودهن وإسهاماتهن المجتمعية ووضعها في خانة التميز بفضل هذا التكريم المشرّف مؤكدات أن المرأة الإماراتية محظوظة بانتمائها لوطن يزفها للنجاح، وبقيادة ومؤسسات ومجتمع، يعتبرونها شريكاً رئيساً للنهضة والريادة، ويفخرون بها على الدوام في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.