جومانا مراد بطلة «مش هنفرح بيكي»

المصدر: دبي - البيان

انتهت الفنانة جومانا مراد، من تصوير مشاهدها في حكاية «مش هنفرح بيكي» تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهي ثاني حكايات مسلسل «زي القمر» المقرر بدء عرضه يوم السبت المقبل، حسب ما ذكر موقع اليوم السابع، ويشارك جومانا بطولة الحكاية عباس أبو الحسن، ألفت عمر ونرمين زعزع وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل «زي القمر» إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويسلط العمل الضوء على قضايا المرأة في المجتمع من خلال مشاكل تعاني منها أي سيدة في المجتمع المصري.

وينطلق عرض أولى حكايات «زي القمر» بعنوان «حتة مني» بطولة النجمة إلهام شاهين يوم السبت المقبل، وهي سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كل من أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل «دهب عيرة» الذي عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزي العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.