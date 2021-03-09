«سوذبيز» تعرض أبرز مجموعات المزادات العالمية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

كشف معرض «سوذبيز دبي» عن معرضين متتاليين ينظمهما خلال شهر مارس الجاري، ويعرض خلالهما أبرز المجموعات من مزادات سوذبيز العالمية، وخدمات العملاء الواسعة، وذلك في مركز دبي المالي العالمي.

ويقدم المعرض الأول، الذي يقام خلال الفترة من 15 - 18 مارس الجاري، جواهر براقة وروائع تاريخية من العالم الإسلامي ولوحات من الفن الحديث والمعاصرة لأبرز الفنانين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبعد ذلك ستنتقل القطع إلى لندن وجنيف ونيويورك لبيعها بالمزاد.

ومن بين المعروضات البارزة، قلادة بيضاء من الألماس خالية من الشوائب (السعر المقدر 4.5 - 4.8 ملايين دولار) وحوض رائع مرصع بالفضة مزين بتصاميم فلكية من القرن الثاني عشر (السعر المقدر 1000000-1500000 جنيه إسترليني). أما المعرض الثاني، الذي يتزامن مع معرض «آرت دبي»، فيمثل أول معرض بيع خاص لسوذبيز في منطقة الخليج.

حيث سيتضمن مجموعات من الساعات والمجوهرات والفابرجيه والفنون المعاصر المتاحة للشراء الفوري. وسيقام المعرضان في مقر سوذبيز في المستوى B2، قرية البوابة المبنى 3، مركز دبي المالي العالمي، وستفتح الأبواب للجمهور يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.