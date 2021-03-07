«هيئة المتاحف» تنظم جلسة حول تمثيل المرأة في الفنون

المصدر: الشارقة - البيان

بمناسبة يوم المرأة العالمي، تنظم هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية بعنوان «تمثيل المرأة في الفنون»، في تمام الساعة الـ7 من مساء اليوم، على هامش معرض «علامات فارقة: باية محي الدين في متحف الشارقة للفنون».

وتسلط الجلسة التي تديرها المذيعة والمتحدثة العالمية سالي موسى، ويشارك فيها كل من سهيلة طقش أمين مؤسسة برجيل للفنون في الشارقة، وندى شبوط، مؤرخة الفنون العربية، وهالة خياط المدير الإقليمي في آرت دبي، على مشاركات وإسهامات الفنانات العربيات في الفن، إضافة إلى لمحة عامة عن تاريخ الفنانات العربيات ومناقشة التحديات التي تواجههن.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات سلسلة معارض علامات فارقة، الذي افتتح لهذا العام أول معرض منفرد للفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين، لاستعراض سيرتها الفنية من خلال أكثر من سبعين لوحة فنية، تتناول مسيرتها الفنية لأكثر من ستة عقود.

إلى ذلك تتواصل فعاليات البرامج المجتمعية للهيئة إذ شهد يوم أول من أمس، تنظيم ورشة عمل افتراضية بعنوان «المرأة والفن» من الساعة 4:30 وحتى الـ5:30 مساءً مقدمة من متحف الشارقة للفنون، استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً وذويهم.