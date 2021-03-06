«سيزونز إكسبو» يختتم أعماله في نادي زعبيل للسيدات بدبي

المصدر: دبي - البيان

اختتم معرض سيزونز إكسبو 2020 والذي تم تنظيمه يومي 26 و27 فبراير الماضي في نادي زعبيل للسيدات بدبي أعماله التي ركزت على جانبي الأعمال والإبداع في قطاع الموضة والأزياء ومنتجات الجمال، إذ يمثل فرصة لأصحاب الأعمال والمشاريع في مجالات الموضة والأزياء ومنتجات الجمال للالتقاء وتبادل الخبرات وإتمام الصفقات.

كما يعد احتفالية بالإبداع والتعبير عن الذات والفن ومواكبة الحداثة في ظل الأصالة والعراقة. وضم المعرض 32 جناحاً و10 عروض أزياء في نسخة 2021 من الحدث تحت شعار دبي ملتقى الموضة والفن والجمال. والتقى فيه الزوار من رجال الأعمال مصممين من الإمارات والمغرب وإيطاليا وألمانيا والهند وتعرفوا إلى أحدث اتجاهات الموضة وصيحات العناية بالجمال.

وناقشوا اهتمامات وتوقعات المستهلك ومثل المعرض فرصة لفتح سبل التعاون التجاري وإتمام صفقات الأعمال. وحضر فعاليات المعرض الذي نظمته شركة إكستاسي، الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم ومنظمة الحفل سحر محبوبي ولفيف من قادة صناعة الأزياء ومنتجات الجمال ورجال الأعمال والمصممين والفنانين.

مشاركة كبيرة

وشارك في المعرض العديد من الشركات وقدم عدد من مصممي الأزياء إبداعاتهم مثل المصممة الإماراتية فاطمة فوريفر والمصممة المغربية نور حسني والمصممة الألمانية بيا بولتي والمصممة الإيطالية ديانا ديبا والمصممة جلنار وبافاريا ومايلي وعمرو كوتور وأكبر علي سمير. كما حضر المعرض انطونيو روبل، رئيس أسبوع الموضة العربية والشريك المؤسس في قناة دبي للأزياء.

وحظي المعرض بوجود العديد من الفنانين والمشاهير ورجال الأعمال من الإمارات والعالم العربي ومنهم رجل الأعمال يعقوب العلي والفنانة القديرة بدرية أحمد والفنانة أوتار الخليج والفنانة نورا سيف والفنان عبدالله الجفالي والمطرب المصري ريكو والمطربة الأمريكية برسيانا والمصمم سعيد العمري.

كما شارك في المعرض عدد من مصممي المجوهرات والفنانين التشكيلين بلوحاتهم ومنهم نسيم ومنى الفلاسي ومحمد عطا وايكاترثنا. واختتم المعرض بتكريم من الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم للمصممين والرعاة والمشاركين والعاملين على تنظيم ونجاح سيزونز إكسبو 2020 متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في العام المقبل.