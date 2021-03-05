1140 إجمالي رخص المكتبات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ مجموع رخص المكتبات في دولة الإمارات 1140 رخصة، وذلك وفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الثقافة والشباب.

وتوزعت رخص المكتبات في الدولة على الشكل التالي: إمارة دبي 433 رخصة، وإمارة أبوظبي 313 رخصة، وإمارة الشارقة 194 رخصة، وإمارة رأس الخيمة 94 رخصة، وإمارة عجمان 46 رخصة، وإمارة الفجيرة 45 رخصة، وإمارة أم القيوين 15 رخصة.

وتولي دولة الإمارات عناية خاصة لإنشاء المكتبات في جميع مناطقها وتجمعاتها السكنية، نظراً لدورها المهم في التحول إلى مجتمع المعرفة التنافسي وترسيخ وتضمين القراءة في الثقافة اليومية لجميع أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من منظومة صناعة المستقبل بما يملكونه من أدوات وممكنات المعرفة.

وتزخر المكتبات في الدولة بالعديد من البرامج الثقافية والمعرفية والأنشطة القرائية، إلى جانب المحتوى المتميز الذي تحتضنه في أقسامها المختلفة وتوفره لمرتاديها عبر مجموعة شاملة من الكتب التي تغطي كافة المجالات المعرفية وبمختلف اللغات.

وتحتضن الإمارات مكتبة محمد بن راشد المكتبة الأكبر عربياً، بمساحة تتجاوز المليون قدم مربعة، وبإجمالي كتب يبلغ 4.5 ملايين كتاب، بين كتب مطبوعة وإلكترونية ومسموعة.

وتختزل المكتبة تاريخاً عريقاً من الثقافات والحضارات، وتشكّل صرحاً ثقافياً متميزاً تتداخل فيه الحركة التعليمية والثقافية والسياحية، كما تجسّد المكتبة واجهة ثقافية وملتقى يوفّر خدمات الربط الإلكتروني مع أهمّ المكتبات العالمية لتبادل المعلومات القيّمة والنادرة، إلى جانب قاعدة بيانات متكاملة تضمّ نسخاً إلكترونية لمجمل محتويات المكتبة.