محاكم رأس الخيمة تطلق 5 مبادرات افتراضية مع «شهر القراءة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استعدت دائرة محاكم رأس الخيمة لفعاليات شهر القراءة الوطني 2021، الذي يقام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، بحزمة من المبادرات والفعاليات، التي يتم تنظيمها افتراضياً، وتستهدف جميع موظفي الدائرة، خلال شهر مارس الجاري.

قيمة حضارية

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن شهر القراءة مناسبة سنوية وطنية ثقافية بامتياز، تفردت بها دولة الإمارات انطلاقاً من حرصها على القراءة ولإعداد أجيال قارئة ومتعلمة، ومتسلحة بالعلم والمعرفة، فضلاً عن تعزيز القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع، باعتبار القراءة إحدى القيم الحضارية للشعوب.

أهداف

وأوضح الخاطري أن الدائرة استعدت لشهر القراءة من خلال تخصيص فريق عمل للإشراف على الفعاليات ومتابعة مناشط الشهر، بما يتواءم مع أهدافه، انطلاقاً من حرص المحاكم في التفاعل مع كافة المبادرات التي تطلقها حكومة الدولة والقيادة الرشيدة.