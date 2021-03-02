تكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال والكتابة الإبداعية

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أقيم الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها ال22، وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية في دورتها السابعة.

وبدأ الحفل بكلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جاء فيها: «يسرني أن أكون معكم في هذا الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجوائز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، طيب الله ثراه. وأتقدم معكم لجميع الفائزين والفائزات بالتحية والتهنئة، معبراً عن تمنياتنا الطيبة لهم بالنجاح والتوفيق، وتوقعاتنا لهم بأن يكونوا دائماً نماذج طيبة في العطاء والإنجاز...».

كما قالت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «في عام كان منعطفاً كبيراً في رحلة الإنسانية نحو المستقبل تغيرت من خلال الحالة الاستثنائية التي وضعتها فيها الجائحة الكثير من مظاهر الحياة، وعاشت الإنسانية حالة قلق؛ ولكن جاء العلم ليمنح البشرية كما العادة درعها لمقاومة هذه الجائحة، واستمرت الحياة في تحقيق التوازن مع تلك الظروف الجديدة، وكانت رؤيتنا في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن تحدي هذا التغير سينجح بالمزيد من العمل والعطاء من أجل المجتمع».

وقدم مجلس أمناء جوائز التميز كلمة ألقاها د.سيف المحروقي، أشاد فيها بقيمة الجائزتين اللتين تنافس فيهما هذه السنة 138 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة واستحق الفوز 31 فائزاً وفائزة.