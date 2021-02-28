«سيدات وارنر» في أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 80 لشخصية وندر ومان، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تستضيف عالم وارنر براذرز أبوظبي فعالية «سيدات وارنر» التي تعتبر أول فعالية مخصصة للسيدات تستضيفها المدينة الترفيهية.

وستقام الفعالية يوم الإثنين الموافق 8 مارس الجاري من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11 ليلاً، حيث ستستمتع السيدات بالتجارب المليئة بالمرح والترفيه بصحبة أشهر شخصيات عالم وارنر براذرز مثل «وندر ومان» و«هارلي كوين» و«لولا باني»، و«بتي»، و«ويلما».

وستتمكن السيدات من الاحتفاء بشخصيات عالم وارنر براذرز واليوم العالمي للمرأة في أجواء احتفالية مميزة تشمل عروض الدي جيه الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا، إلى جانب العديد من الأنشطة الاحتفالية المتنوعة، والأجواء المفعمة بالفرح والترفيه.

كما تستعد عالم وارنر براذرز لاستضافة «معرض وندر ومان» الأول من نوعه، وذلك في متجر كنوز هوليوود في منطقة وارنر براذرز بلازا، حيث سيقدم المعرض الذي سيستمر من 8 مارس لغاية 18 مايو المقبل مجموعة من الأزياء الأصلية التي ارتدتها أبرز شخصيات فيلم وندر ومان، مثل زي شخصية «وندر ومان» الذي ارتدته الممثلة غال غادوت، وزي «هيبولايتا» الذي ارتدته الممثلة كوني نيلسن، وزي «أنتيوبي» الذي ارتدته الممثلة روبن رايت، وزي «ستيف تريفور» الذي ارتداه الممثل كريس باين، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الأصلية التي تم استخدامها في الفيلم. وسيتمكن الضيوف من التقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصية وندر ومان في شوارع متروبوليس.

وتوفر «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لضيوفها أجمل الألعاب والمرافق الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى تجارب الطعام والتسوق الحصرية، لتشكل بذلك الوجهة الأمثل للاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة.