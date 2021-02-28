راشد بن حميد يفتتح «الأمل عبر الفن» لدعم المشاريع الخيرية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، صباح أمس، معرض «الأمل عبر الفن»، والذي تنظمه مؤسسة الإمارات العقارية في مركز «سيتي لايف التلة» بعجمان، وبمشاركة 10 فنانين تشكيليين من جنسيات مختلفة، إلى جانب تنظيم 3 عروض فنية حية للرسم بالرمال والمسامير والخط العربي، وشهد فعاليات الافتتاح عدد من السفراء والقناصل، وتم تخصيص نصف ريع المعرض لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية، وتستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوعين.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن تنظيم الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة تسهم في رسم الأمل ومواجهة التحديات لا سيما في ظل الجائحة، وتعبر عن التجربة التي مر بها العام على مدار العام الماضي، كما هي فرصة لعرض الأعمال الفنية للجمهور في المراكز التجارية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

زراعة الأمل

وأشاد رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود الفنانين واللوحات الفنية المعروضة، التي تعبر عن فكر وجهد الفنان في زرع الأمل ومشاركتهم في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية لصالح المجتمع، لافتاً إلى أنه رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة «كورونا» إلا أن هنالك إنجازات عديدة في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أهمية تنظيم الأنشطة الفنية والمعارض في المراكز التجارية لنشر الفكر والثقافة بين زوار المركز، والمساهمة في دعم وتعزيز الأعمال والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات لدعم المجتمع.

ومن جانبه قال الفنان التشكيلي إبراهيم العوضي: معرض «الأمل عبر الفن» يعد الأول من نوعه، يشارك خلاله نخبة من الفنانين من جنسيات مختلفة ويعتبر نافذة لإبراز الأعمال الفنية، التي أنتجت خلال العام الماضي وتعبر عن أهمية الفن في زرع الأمل في نفوس الناس.

علاقة متجذرة

ومن جانبها أشارت حنان الهاشم المديرة التنفيذية لمؤسسة الإمارات العقارية عن التبرع بنصف عائدات المعرض الفني لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مساهمة في تعزيز عملها الخيري، وحرصها على ترسيخ قيم العطاء والإنسانية.