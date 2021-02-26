«رحلة الإنسانية».. أكبر لوحة فنية تبصر النور في دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من الرغبة في إبراز قوة التواصل والتعاون بين البشر والتزامهم بإيجاد مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، أزيح الستار عن «رحلة الإنسانية»، اللوحة الفنية البالغة مساحتها 17.000 قدم مربعة، والتي حصدت لقب أكبر لوحة فنية على القماش في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية. وأقيم هذا الحفل الرسمي هذا المساء في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء. ويمثل حفل إزاحة الستار عن اللوحة عودة هذه القطعة الفنية إلى أتلانتس النخلة ليتم جمع أجزائها في المكان الذي تم إعدادها فيه في البداية، وذلك بعد تقسميها إلى قطع فنية فردية معلقة على إطار.

العزلة والاتصال

رأى العمل الفني الرائع، الذي ابتكره الفنان البريطاني المقيم في دبي ساشا جفري، والذي يعد أحد رموز الأعمال الإنسانية، النور بعد 28 أسبوعاً متواصلاً من العمل في قاعة منتجع أتلانتس النخلة من شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2020 خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة (كوفيد19). ودعت المبادرة الأطفال من جميع أنحاء العالم لتقديم رسوماتهم وصورهم ولوحاتهم ومُلصقاتهم وتصاميمهم، التي ألهمت ساشا لابتكار الطبقة الأولى من القماش (الروح) حول موضوعي «العزلة» و«الاتصال».

وتمكَّنت لوحة «رحلة الإنسانية» من الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وتُعد جزءاً من مبادرة جفري الخيرية «إنسانية مُلهمة»، التي تم إطلاقها برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالشراكة مع دبي العطاء وأتلانتس النخلة.

وفي هذا الصدد، قال ساشا جفري، «تمثل لوحة رحلة الإنسانية، رحلتي الخاصة التي بدأتها خلال جائحة (كوفيد19) لتحقيق حلمي في إعادة التواصل بين الناس على كوكبنا. أسهم العديد من الأشخاص في هذه المبادرة الرائعة بطرق كثيرة ومختلفة في الوقت الذي فقد فيه العالم قدرته على التواصل بشكل تام».

وأضاف: «تروي لوحتي قصة أمل وإيجابية في وقت كنا نتصدى خلاله لأكبر أزمة يواجها جيلنا. إذا كان بمقدور شخص واحد قضاء 20 ساعة في اليوم لإعداد هذه اللوحة، فلكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يقوم به 7.5 مليارات شخص إذا عملوا معاً. وأتوجه بجزيل الشكر إلى دبي العطاء وأتلانتس النخلة وجميع شركائنا الآخرين وداعمينا الذين انطلقوا معنا في هذه الرحلة التاريخية الرائعة، فمبادرة «إنسانية مُلهمة» هي إرث ونحن نبتكر حركة لا تزال في بداياتها الأولى فقط».

مستقبل أفضل

لقد تسببت جائحة (كوفيد19) في إحداث واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ قطاع التعليم، ما ألقى بظلاله على عملية تعلم الأطفال وتطورهم بمستوى غير مسبوق. لقد أدى إغلاق المدارس بهدف الحد من انتشار الفيروس إلى زيادة الاعتماد على التعلم عبر الإنترنت. وعلى الرغم من ذلك، ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، يوجد 360 مليون شاب لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وتدعو لوحة «رحلة الإنسانية»، التي وُصفَت على أنها «سقف كنيسة سيستين الحديث»، المجتمع العالمي ليكون بمثابة حافز للتغيير للأطفال المحرومين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة والدعم. ومن خلال شراء جزء من هذه اللوحة التي حطمت الرقم القياسي لموسوعة غينيس، سيقتني الأفراد قطعة من التاريخ وفي الوقت ذاته، سيصنعون فارقاً إيجابياً مهماً في حياة الأطفال الأكثر تضرراً من آثار جائحة (كوفيد19).

مزادات حية

وتهدف «رحلة الإنسانية» إلى جمع أكثر من 110 ملايين درهم إماراتي (30 مليون دولار أمريكي) خلال مزادات حية ستقام خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بحيث ستقوم دبي العطاء بتخصيص الأموال التي سيتم جمعها من قبلها لشركاء المبادرة وهم اليونيسف واليونسكو ومؤسسة «جلوبال جيفت» ودبي العطاء، لدعم مبادراتهم الإنسانية التي تعالج التحديات المتعلقة بحصول الأطفال على وسائل الاتصال وفرص التعلم إضافة إلى الرعاية الصحية والمرافق الصحية. وانضمت أيضاً إلى المبادرة كل من وزارة التسامح والتعايش ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «يواجه الأطفال اليوم بسبب جائحة (كوفيد19) وغيرها من الأزمات مجموعة من أكبر التحديات على مر العصور، بما في ذلك الفجوة الرقمية المتنامية بشكل متزايد والتي تحول دون حصولهم على تعليم سليم. ويُؤدي النقص الكبير في إمكانية التواصل إلى توسيع هذه الفجوة بشكل غير مسبوق، ما يتطلب منا الاهتمام واتخاذ الإجراءات العاجلة».

«فمبادرات مثل (إنسانية ملهمة) هي ما نحتاج إليه في الوقت الراهن. إنها تتيح أمامنا فرصة التواصل مع شركائنا بطرق هادفة وتقديم الدعم الجماعي لقضية تعليم الأطفال والشباب من خلال التأكيد على جعل الاتصال الرقمي عامل تمكين بدلاً من كونه عائقاً. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من «رحلة الإنسانية» وأن نتطلع إلى رؤية تأثير هذا العمل الفني خلال السنوات المقبلة، حيث سنمكن المزيد من الأطفال من الحصول على فرصة للتعلم والازدهار والنجاح. نشكر ساشا جفري على هذه المبادرة الرائعة التي رسخت إيماننا بخير البشرية وقوة التواصل والتعاون».

مبادرة «جيجا»

وسيُوَجَه جزء من الأموال التي سيتم جمعها من خلال هذه المبادرة لصالح مبادرة «جيجا» التي أطلقتها اليونيسف العام الماضي بقيادة الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسف، بهدف ربط كل مدرسة في العالم بالإنترنت.

وسوف تدعم المبادرة أيضاً منظمة اليونسكو في جهودها الرامية إلى تسهيل صياغة وإقرار الإعلان العالمي حول الاتصال من أجل التعلم وسبل العيش، والذي يهدف إلى جعل التعلم المتصل أكثر شمولاً وإنصافاً، وستطلقه دبي العطاء وشركاؤها خلال إكسبو 2020 دبي.

وعلاوة على ذلك، ستدعم مبادرة «إنسانية مُلهمة» قضايا ومبادرات مؤسسة «جلوبال جيفت» المُصممة خصيصاً لدعم المشاريع التي تقضي على الفقر والجوع، مما يضمن عدم اضطرار الفئات الأكثر ضعفاً إلى الكفاح من أجل توفير الطعام؛ ويتيح فرصة الوصول إلى الرعاية الصحية والعلاجات المنقذة للحياة وكذلك يوفر المأوى والملبس والحق في التعليم.

لحظة مميزة

ومن جانبه، صرح تيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأتلانتس دبي، قائلاً: «تُعد إعادة شمل أجزاء هذا العمل الفني الرائع في نفس المكان الذي شهد تنفيذه لحظة مميزة جداً ومؤثرة بالنسبة لنا جميعاً في منتجع أتلانتس النخلة. مما لا شك فيه أن ساشا جفري هو واحد من أنجح الفنانين المعاصرين في جيله ولقد كان من دواعي فخرنا وسعادتنا أن يحل ضيفاً على منتجعنا. لقد وصل أخيراً اليوم المنشود، وحيث إن ساشا سيظل صديقاً لأتلانتس مدى الحياة، فلن نودعه ولكن سنتمنى له وافر الحظ في مشروعه الإنساني الطموح الذي انطلق في مهمة لتحقيق مسعاه النبيل المتمثل في جمع الملايين لصالح الأطفال المحرومين».