(فيديو) زقورة "أور".. أقدم معبدٍ في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد زقورة "أور" الواقعة، الواقعة إلى الغرب من مدينة الناصرية، جنوبي العراق، أقدم معبدٍ في العراق بقي إلى الحين.

والزقورة، وهي مباني شيّدت قبل آلاف السنين، عادة ما تتخذ شكلاً هرمياً مدرجاً.

وقد تشاركت الحضارات المتعاقبة في العراق، كالسومريين والأكاديين والآشوريين والبابليين، على بناء الزقورات، التي يقع معظمها في بلاد ما بين النهرين، كما أنّها بُنيت في سوريا وإيران.

وتعد زقورة "أور" معبداً للآلهة إنّيانا آلهة القمر، وفقاً للأساطير السومرية، وتضمّ بين جدرانها السميكة مقابر ملكية شيدت من الطوب واللبن.

وكان في كل مقبرة بئر، وعند موت الملك يدفن معه جواريه بعدما يُقتلن بالسمّ، بحسب "يورونيوز".