آخر فعاليات «طاولة الشيف» تنطلق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن انطلاق آخر نشاطات سلسلة «طاولة الشيف» في العاصمة الإماراتية من 14 مارس إلى 3 أبريل المقبلين، تحت عنوان «نجوم طاولة الشيف». وتُعدّ السلسلة أشهر فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي التي تعقد على مدار العام.

وستشارك في الفعالية الأخيرة مجموعةٌ مختارة من أفضل المطاعم التي سبق لها المشاركة في فعاليات سلسلة طاولة الشيف، لتسلّط الضوء على رقي وتنوع الأطعمة العالمية في الإمارة من خلال عروض شاملة لقوائم طعام مُعدّة خصيصاً وباقة من أشهى الأطباق في أروع الوجهات الحائزة عدة جوائز.

كما سيتمكن الزوار من تذوق ألذ الوصفات، كالحلزون مع صلصة الزبدة بالثوم في مطعم إل بي إم، وأطباق البط وكبد الأوز وألو جيرا بيف في مطعم بنجاب جريل، إلى جانب الكولفي الذهبي في مطعم مرطبان، وألذ أطباق مطعم سمبوسك المستوحاة من المطبخ العربي، وفخارة الدجاج مع صلصة سانبي في مطعم هاكاسان.

وسيحظى رواد المطاعم بفرصة للاستمتاع بأضلاع العجل القصيرة والمشوية على الفحم في مطعم شانج بالاس، وسمك القد الأسود المتبل بالميسو والمشوي في مطعم توري نو سو، وباستا لينجويني مع روبيان النمر الأسود في مطعم فوكيتس، وبيتزا بوراتا في مطعم ماري ماري.

في تعليق له، قال أندو تاكاشي، كبير الطهاة في مطعم توري نو سو: «نشعر بالسعادة لمشاركتنا في الفعالية الرابعة والأخيرة من سلسلة طاولة الشيف، ونتطلع إلى تقديم أطباقنا المميزة على مدار أربعة أسابيع، وكلنا ثقة بأن النكهات واللمسات الفريدة التي تزخر بها مأكولاتنا ستنال إعجاب الذواقة».