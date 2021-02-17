مذكرة تفاهم بين «الثقافة والشباب» و«فن»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت وزارة الثقافة والشباب ومؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، مذكّرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتنسيق والتعاون بين كلا الجانبين بشأن مشاركة الوزارة في تنظيم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، بما يحقق الأهداف الرامية إلى تمكين قطاع صناعة الأفلام المحلي وتبني المواهب الشابة وتطوير قدراتها، وترسيخ الثقافة السينمائية.

ونصّت بنود الاتفاقية التي ستستمر مدة خمسة أعوام على أن تتولى الوزارة في مشاركتها في المهرجان مهام اقتراح أعضاء لجان التحكيم، والتعاون والمساعدة على إرسال دعوات المشاركة واستضافة صناع الأفلام والمهتمين في المجال السينمائي، إلى جانب اقتراح أسماء صنّاع الأفلام الإماراتيين لعقد ورش العمل، وتقديم لائحة مقترحة بأسماء مقدمي الحلقات النقاشية.

وستتولى الوزارة بموجب الاتفاقية اقتراح قائمة الأفلام الكورية المشاركة في احتفالية (يوم خاص لكوريا)، وأسماء المخرجين الكوريين المشاركين في ورش العمل والحلقات النقاشية ضمن فعاليات (الحوار الثقافي الإماراتي الكوري).

قيمة معرفية

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن»، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «تملك السينما قيمة فنية ومعرفية وثقافية كبيرة، فهي قوّة بحدّ ذاتها وإحساس نبيل نسعى لتكريسه في نفوس الأجيال الجديدة والفئات الشابة ليكون بمقدورهم في المستقبل ابتكار أعمالهم الخاصة وإنتاج مواد إبداعية تخولهم طرح أسئلتهم ورؤاهم، ومعالجة مختلف القضايا التي تخدم حاضر ومستقبل مجتمعاتهم».

استراتيجية تمكين

بدوره قال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية وزارة الثقافة والشباب في تمكين القطاع السينمائي وصناع المحتوى بالدولة، لسرد قصة الإمارات وثقافتها وتاريخها وقيمها للجمهور العالمي بأيدي مواهب وطنية مبدعة. تمثل السينما أحد المجالات المهمة في استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية، ونعمل على تفعيل دورها وإطلاق إمكاناتها من خلال شراكات محلية وعالمية».