«حب أو مال» حكاية فلبينية تجتمع خيوطها في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«أرض الفرص» لقب لطالما رافق دبي، حيث الجميع يجد في دروبها وبين زواياها ما يبحث عنه، ذلك ما جسدته الممثلة الفلبينية أنجليكا بانجانيبان، ومواطنها كوكو مارتن في فيلم «حب أو مال» (Love or Money) للمخرجة ماي كزارينا كروز، حيث حط الثنائي رحالهما في «دانة الدنيا» لاستكمال مشاهد فيلمهما المتوقع أن يرى النور على الشاشات الكبيرة في مارس المقبل، وفق ما أشارت إليه حسابات نجوم الفيلم الفلبيني.

مشاهد كثيرة من فيلم «حب أو مال» أنجزت في دبي، وتوزعت بين أسواق ديرة وبرج العرب وأتلانتس ومحيط برج خليفة وخور دبي وغيرها من الأماكن، وفق ما باحت به مشاهد كليب الفيلم الدعائي التي أطلت على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، وحصدت نسبة مشاهدات عالية، لتشي ببعض من ملامح الفيلم الجديد الذي يتناول حكاية رومانسية الطابع، حول ليون وأنجيلز، واللذان يلتقيان في الفلبين، ويحلمان بأن يكملا حياتهما معاً، ولكن بسبب الظروف يضطران للانفصال، ويذهب كل منهما في طريقه، ليون يبدأ العمل ضمن طاقم الخدمة في أحد المطاعم، بينما أنجيلز تأخذ مساراً مختلفاً، ولكنهما يلتقيان صدفة في دبي، حيث تبدأ «مياه العلاقة بينهما بالعودة إلى مجاريها».

بعض مشاهد الفيلم كانت قد أنجزت في الفلبين، لا سيما تلك التي تتعلق ببداية الحكاية، ليتم جمع خيوطها لاحقاً في دبي، التي بدت في الآونة الأخيرة حاضنة لمعظم نجوم العالم، الذين يقصدونها للإقامة فيها، والاستفادة مما توفره لهم من فرص عديدة.

الممثل كوكو مارتن، الذي بدا في الآونة الأخيرة مشغولاً بترويج الفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد وصف زميلته أنجليكا بانجانيبان، بأنها «ممثلة محترفة وجيدة جداً»، فهذه هي المرة الأولى التي تقف فيها أنجليكا أمام مارتن في عمل سينمائي، تتولاه ماي كزارينا التي حققت شهرة واسعة في الفلبين، بعد توليها إخراج مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية التلفزيونية، على رأسها فيلم «عروس للإيجار» و«زمن الماضي».

فيلم «حب أو مال» كان من المفترض أن يرى النور خلال العام الماضي، ولكن انتشار «كوفيد 19» كان كفيلاً بأن يغير كافة خطط فريق العمل، الذي اضطر إلى التوقف، قبل أن يعود للعمل على الفيلم الذي أكد كوكو مارتن أنه سيعرض في مارس المقبل. على ذات النسق سارت أنجليكا بانجانيبان فبدأت بترويج الفيلم، الذي سيشهد إطلالة خاصة للممثلة وعارضة الأزياء الفلبينية إيريان باوتيستا، التي بادرت هي الأخرى بنشر مجموعة صور لها خلال تواجدها في دبي.