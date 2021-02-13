«بيت الحكمة» يروي جانباً من تاريخ المعرفة العربية في «إكسبوجر 2021»

المصدر: الشارقة - البيان

شارك «بيت الحكمة»، المشروع الثقافي المبتكر، الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» بنسخته الخامسة، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة، بجناح خاص استضاف خلاله معرضي الفنان وفاء بلال، «168:01» و «سلسلة الرماد»، ونظم حفلات لتوقيع كتب نخبة من المصورين العرب والأجانب.

ويأتي معرض«168:01»، بمثابة تذكير بالخسارة الثقافية التي حلت ببيت الحكمة في القرن الثالث عشر، بعد أن قام جيش المغول بحرقه ورمي كتبه في نهر دجلة، إذ يعقد الفنان وفاء بلال مقارنة بين ما حدث في تلك المرحلة من التاريخ وما جرى في عام 2003، بعد تعرضت مكتبة كلية الفنون في جامعة بغداد، للحرق، وتحوّل أكثر من 70 ألف كتاب إلى رماد.

ويحتوي المعرض الذي يقام في مقر بيت الحكمة على مكتبة ممتلئة بالكتب الفارغة والبيضاء، حيث يدعو المعرض زوّاره لاستبدال الكتب البيضاء بكتب ورقيّة مطبوعة، للعمل على تجديد المكتبات المفقودة في الجامعات والمعاهد العراقية واهداء الكتب المتبرّع بها إلى المكتبات الموجودة.

ويسلط معرض «سلسلة الرماد»، الضوء على الأعمال التصويرية للفنان وفاء بلال التي توثق عبر الصور الفوتوغرافية، مواد أعيد بناؤها من الحطام الذي تسببت به الحرب في العراق، حيث تم جمع «سلسلة الرماد» على مدار 10 سنوات، وتبين بدقة وتفصيل إعادة البناء من مواد مصغرة.

ونظم بيت الحكمة فعاليات توقيع الكتب للمصورين المشاركين في جناحه في اكسبوجر 2021، بالإضافة إلى عرض صور مختارة لبيت الحكمة التي نشرها زواره على منصات التواصل الاجتماعي.