إصدارات ثرية وأسعار رمزية في معرض «الكتاب المستعمل»

المصدر: (الشارقة - البيان)

انطلقت، أمس، فعاليات معرض الكتاب المستعمل، في مقر الجامعة القاسمية في الشارقة، حيث افتتحه د. عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، بحضور منى عبد الكريم مدير مدينة الخدمات الإنسانية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

ويضم المعرض أجنحة متنوعة وإصدارات تضم آلاف العناوين من شتى صنوف المعرفة والعلوم، وتشمل الإصدارات الثقافية والمرجعية التخصصية الشاملة، والتي من شأنها أن تفيد طلبة الجامعة.

كما تطبق في المعرض الاحترازات والإجراءات الاحتياطية بدقة كبيرة، متيحاً التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة وصحة الجميع. وأشار الدكتور عواد الخلف، على هامش افتتاح الحدث، إلى أهمية هذا المعرض، والذي ينظم بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والجامعة القاسمية.

كما لفت إلى أن الجامعة القاسمية تسعد بهذا التعاون البناء لما يمثله من قيمة ثقافية كبيرة للطلبة بالجامعة للإفادة من معين الكتب المتاحة، لاسيما وأن الكتب تتاح بأسعار رمزية ومناسبة لما يحتاجه الطلبة من مراجع ومصادر متنوعة، موضحاً أن ذلك يوفر تمكين الطلبة من الإفادة من عناوين ثرية.

ودعا الخلف الطلبة إلى التردد على المعرض والإفادة من الكتب المتاحة واقتناء أكبر عدد منها لاسيما ما يتصل بالنواحي التعليمية والبحثية والمعرفية والتي تفيد الطالب في ثقافته وبحوثه العلمية.