«حروف عربية» تحتفي بـ «خطاط النيل»

المصدر: (دبي - البيان)

صدر العدد الجديد (رقم 51) من المجلة الفصلية (حروف عربية)، الصادرة عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، التي يرأس تحريرها علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، كما يشغل خالد الجلاف مهام نائب رئيس تحرير المجلة، ومدير التحرير ناصر عراق.

يقول رئيس التحرير في افتتاحية العدد: (أحزنني كثيراً التحقيق الذي قرأته في إحدى الصحف حول تردي الخط العربي لدى الطلبة في المدارس بفعل دخول التقنيات الحديثة في الدراسة، واعتماد الطلبة بشكل كلي على الأجهزة اللوحية في الدراسة والامتحانات، واستغنائهم عن القلم، الأمر الذي أفرز لنا خطوطاً رديئة وغير واضحة من الصعب قراءتها.... ما نتمناه هو أن تدرج الوزارة علامات للخط العربي في مادة اللغة العربية كما يحدث سابقاً، وإلا ستتحول حصة «الخط العربي» إلى حصة ترفيهية للاسترخاء وتزجية الوقت).

أما ملف العدد فعن الخطاط المصري محمد حمام (1935/‏‏ 2020) الذي يعد أحد رواد الخط العربي في مصر والعالم العربي، حيث كرّمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ملتقى الشارقة «كون» عام 2012.

وفي باب «لقاء» أجرى خالد الجلاف حواراً مع الخطاط الإسباني بابلو كسادو الذي افتتن بالخط العربي.

وفي باب منوعات إطلالة على مسابقة العقبة للخط العربي التي أطلقتها جمعية أمواج للثقافة والفنون (دورة العلامة د. يوسف زنون).