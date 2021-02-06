أجمل الهدايا للصغار في المهرجان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين أناملهم الصغيرة، توسدوا كتاب «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بينما ألسنتهم كانت تلهج بكلمات غلفت بالمحبة والشكر إلى سموه، بعد حصولهم على نسخة من الكتاب، الذي جاءوا من مختلف إمارات الدولة، خصيصاً للمشاركة في الفعالية الخاصة التي نظمها مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، للاحتفاء بإصدار سموه الجديد، الذي يتضمن 5 قصص موجهة للأطفال.

بكل فرح احتضنت الطفلة السورية لجين الحلبي، كتاب «عالمي الصغير»، والذي شعرت بأنه واحد من أثمن الهدايا التي حصلت عليها بكل جدارة بعد نجاحها في الإجابة على سلسلة من الأسئلة التي وجهت إليها خلال الجلسة التي شهدت قراءة قصة «صديقي الأسد»، حيث عبرت لجين الحلبي لـ «البيان» عن سعادتها بحصولها على الكتاب. وقالت بكلمات بريئة: «أتيت إلى هنا من أجل المشاركة في الجلسة والاستمتاع بالقصص التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنا سعيدة جداً لحصولي على نسخة من الكتاب، الذي اعتبره هدية جميلة من سموه لي»، معبرة في الوقت ذاته عن محبتها العالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

سعادة بالغة

الفرح بدا غامراً لملامح الطفل الإماراتي محمد إبراهيم، الذي جاء مع عائلته من مدينة كلباء إلى دبي، خصيصاً لأجل المشاركة في هذه الفعالية، والتي خرج منها حاملاً كتاب «عالمي الصغير»، حيث عبر لـ «البيان» عن سعادته البالغة بحصوله على الكتاب. وقال: «أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الهدية الجميلة». وأضاف: «جئت مع عائلتي من مدينة كلباء من أجل المشاركة في هذه الجلسة، والاستماع إلى مجموعة القصص التي كتبها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نحبه كثيراً، ونعتبره بمثابة والدنا جميعاً».

حب الكتابة

الشعور الذي ساور الطفلة الهندية أويتي كارتا، لم يكن أقل من أقرانها، وهي التي عرفت عن الفعالية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: «أحب الكتابة والقراءة كثيراً، وطالما شجعنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ذلك، وتواجدي هنا، كان بهدف الاستماع إلى هذه القصص التي قرأت عنها الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أنني بحصولي على كتاب سموه قد استطعت اليوم تحقيق واحد من أحلامي».