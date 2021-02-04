«الفجيرة الثقافية» تطلق جائزة المرأة المتميزة 2021

المصدر: الفجيرة- البيان

تزامناً مع يوم المرأة العربية، أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرتها النسائية «واحة حواء»، وبالتعاون مع «أزياء كشخة»، جائزة المرأة المتميزة 2021، وذلك تقديراً وتكريماً للمرأة الإماراتية ودورها الفعال ومساهماتها المتميزة في مختلف مجالات التنمية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الجمعية، مساء أول من أمس، في مقرها بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأميت ياداف رئيس قسم التسويق في «كشخة»، وعدد من أعضاء الجمعية. وتم منح الجائزة إلى ثلاث إماراتيات من إمارة الفجيرة، تقديراً لجهودهن الوطنية وعرفاناً بما قدمن للمجتمع وهن: الإعلامية ابتسام علي الشاعر الكندي، والناشطة في مجال التراث مريم علي الشحي «أم سيف»، والناشطة الاجتماعية شيخة جمعة المسماري.

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالنساء في دولة الإمارات، اللواتي تركن بصمتهن في مجالات شتى، وأسهمن في الدفع بمسيرة التنمية نحو المزيد من الريادة والتفوق، فضلاً عن أن الجائزة عطاء مجتمعي مشترك يجمع بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية و«كشخة» العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء المحتشمة لتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.

دعم المرأة

وقال خالد الظنحاني «حرصنا منذ الانطلاقة الجديدة للجمعية على دعم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والمجالات، وتكريم النساء ذوات البصمات المشهودة واللاتي يمثلن نموذجاً يحتذى به في العطاء والتفاني والنجاح والحرص على الريادة والتفوق. وهو من شأنه أن يبرز للملأ هذه الطاقات ويقدمها للمجتمع نموذجاً يحتذى به، وصورة راقية تعكس الوفاء والولاء لوطننا الإمارات الذي لم يبخل البتة على المرأة الإماراتية بالرعاية والدعم والتشجيع».

من جانبه، ثمن أميت ياداف رئيس قسم التسويق في «كشخة» هذه الجائزة المحتفية بالمرأة الإماراتية المتميزة، وقال: «نحن نسعى لتسليط الضوء على القدرات والطاقات الواعدة للمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ونحن نشكر ونقدر دعم جمعية الفجيرة الثقافية لهذا النهج الخلاق في النهوض بالمجتمع من خلال المرأة الإماراتية المتفوقة».

ومن جهتهن، عبرت الفائزات في هذه الجائزة عن عظيم تقديرهن وامتنانهن لـ«الفجيرة الثقافية» وأزياء «كشخة» على هذا الاحتفاء الذي حظين به، مؤكدات أن التقدير والتشجيع من شأنه أن يرفع همم المرأة الإماراتية نحو المزيد من العطاء والتفاني والإبداع، وإبراز تفوقها في المجالات كافة، وإسهامها في وضع بصمات نوعية في سجلات نهضة الوطن الغالي.