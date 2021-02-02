سلطان بن أحمد : إكسبوجر 5 يحتفي بـ«المصورين الصحفيين المحترفين»

المصدر: الشارقة - خلود حوكل

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في مؤتمر صحافي عقد أمس، عن مجموعة حيثيات وتفاصيل بارزة في فعاليات ومضامين الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، على رأسها إطلاق جائزة مخصصة للمصورين الصحفيين المحترفين المعتمدين، تقديراً لجهودهم في نقل وتوثيق أحداث العالم بالصورة، وتحملهم الأخطار التي قد يتعرضون لها من قلب كوارث وصراعات وحروب.

وقد كُشف خلال هذا المؤتمر الذي أقيم في بيت الحكمة، عن انطلاق فعاليات المهرجان في العاشر من شهر فبراير الجاري حيث يستمر أربعة أيام، ويستقطب أفضل المصورين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عقب إعلانه عن إطلاق الجائزة: «ندين بالفضل للمصورين الصحفيين نظير الجهود التي يبذلونها ليضعونا في قلب المتغيرات في العالم، فلولا جهودهم ما كنا لنتابع ونعيش تفاصيل كثيرة يمر بها إخوتنا في الإنسانية في مختلف بلدان العالم، وخاصة ونحن اليوم نعيش ظروفاً استثنائية جراء جائحة (كوفيد 19)».

وتحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن الرسالة التي يحملها المهرجان هذا العام، إذ قال: «اكسبوجر هذا العام يجمعنا لنسمع حكايات جديدة، ونشاهد القصص بعدسات كبار مصوري العالم، لن تكون الحكايات عن الوباء، وإنما ستكون عن الحياة، ولن تكون عن التباعد الاجتماعي.. بل عن التقارب الإنساني».

وتوقف الشيخ سلطان بن أحمد، عند المحاور التي يستند إليها المهرجان بهذه الدورة: هذا العام اخترنا التأكيد على ما انطلقنا منه قبل خمسة أعوام. نحن نؤمن بالألوان ونحتفي بالفن لنوجه رسالة إلى العالم أجمع بأن الفن ليس ترفاً، وإنما هو الذي يجعل للحياة معنى ويمنح البشرية الفرصة لرؤية الجمال من حولهم، ونجتمع على حب الصورة لنقول: نحن اكسبوجر.

تميز وتنوع

وتحدث في المؤتمر طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مؤكداً حرص المهرجان من خلال أنشطته وفعالياته، على دعم المواهب المختلفة من خلال استضافة خبراء التصوير ليرووا تجاربهم ويشاركوا قصصهم وحكاياتهم الملهمة والمهمة للمشاركين، في عالم يؤمن بالصورة واللون باعتبارهما عاملاً أساسياً في العمل الإعلامي لنقل المعلومة وتحقيق التقارب بين الشعوب.

وتابع: يتيح المهرجان الاطلاع على تجارب وخبرات ثقافات مختلفة ومتعددة، ويستقطب منصات دولية متخصصة في التصوير ليصبح هذا المهرجان محط اهتمام تعليمي مهم من خلال ورش العمل الكثيرة التي يطرحها، وتشهد إقبالاً كبيراً من خلال أرقام التسجيل قبل انطلاق المهرجان إضافة إلى الحوارات واللقاءات مع أبرز وأهم المصورين العالميين الذين جمعهم «حب الصورة» في احتفال سنوي بالفنون في «اكسبوجر» الذي يعد ملتقى عالمياً للهواة والمحترفين والجمهور.

وأضاف علاي : ينطلق المهرجان الذي يقام في دورته الخامسة في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 10 – 13 فبراير، بـ54 معرضاً فوتوغرافياً، و21 جلسة نقاشية، و36 منصة تعليمية، ومشاركة 400 مصور عالمي، و3 مسابقات عالمية، و14 شراكة محلية ودولية، مضيفاً إن الوسم الذي أطلقه موقع «فعاليات الشارقة» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «#تشرق_من_ الشارقة»، يحتفي ويرصد الصور التي يتبادلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وتوثق إمارة الشارقة وفعالياتها وأنشطتها ومعالمها.

جديد المهرجان

وكشف طارق علاي عن " Gallery X"، وهو المعرض الذي يطلقه مهرجان التصوير الدولي في هذه الدورة، وهو معرض دائم يستضيف أعمال المصورين العالميين الذين شاركوا في المهرجان ويعرض صور نخبة من المصورين الفائزين في الدورات السابقة من جوائز «اكسبوجر العالمية»، أو من وصلوا إلى القائمة القصيرة.

ويخصص المهرجان ضمن جهوده في تكريم أبرز أعمال المصورين على المستوى المحلي والعربي والعالمي، ثلاث جوائز متفردة الأولى هي جوائزه الخاصة التي تتوزع على 10 فئات حيث استقبل المهرجان هذا العام أكبر عدد مشاركات في تاريخه وصل إلى 33,187 مشاركة من 125 دولة.

شراكات

ويعزز المهرجان في هذا العام، رؤيته في إيصال رسالة الصورة والاحتفاء بالفن على كافة المستويات، حيث يجمع مؤسسات وشركات من مختلف القطاعات على منصته، فيشارك في الحدث كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام، وبي إم دبليو، وبيت الحكمة، ومركز إكسبو الشارقة، وبرنامج الأغذية العالمي، وسامسونج، وثيرد أي، وفابيت، وأطباء بلا حدود، ودوتشي فيتا، وأي براند كوننيكت، وذا آين باري سكولرشب، وورد بريس فوتو، وترافل، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وسايانا، واتحاد المصورين العرب، وجمعية صقور الإمارات للتصوير، وفوتو واك كوننيكت.